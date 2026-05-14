jueves 14 de mayo de 2026
14 de mayo de 2026 - 19:56

Punta Mogotes: Mar del Plata reclama en la Justicia el traspaso del complejo

La presentación se produjo tras la conferencia de prensa del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, quien el lunes explicó el proceso de traspaso de los balnearios.

Por Agencia DIB
El complejo de Punta Mogotes que Provincia traspasará a Mar del Plata.

El complejo de Punta Mogotes que Provincia traspasará a Mar del Plata.

El Ejecutivo de Mar del Plata solicitó al Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 el dictado de una medida cautelar para frenar la licitación del complejo de Punta Mogotes. La presentación se produjo tras la conferencia de prensa del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, quien el lunes explicó el proceso de traspaso de los balnearios.

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De acuerdo con el diario La Capital, la Provincia prevé prorrogar las concesiones vigentes, que vencen entre junio y septiembre, y luego convocar a una licitación pública. Con los nuevos adjudicatarios se llevarían adelante obras de infraestructura, para las cuales se tomarán como referencia los proyectos ganadores del concurso de ideas destinado a poner en valor el espacio.

Según la proyección oficial, una vez ejecutadas esas obras se concretaría la municipalización del complejo. Sin embargo, el gobierno local solicitó frenar cualquier innovación “sobre la situación material y jurídica del predio” hasta que se resuelva el traspaso.

En la causa judicial de fondo, la comuna busca la restitución inmediata de Punta Mogotes mediante el pago de la deuda de $ 14 millones que mantiene la administración del complejo con el Estado bonaerense. Según lo planteado en la demanda, la administración provincial comunicó “toda una serie de trabas” antes de devolver el predio. “Especificaron que tenían la intención de prorrogar las concesiones actuales, realizar licitaciones y obras. De esa manera, recién luego de haber terminado las obras procederían a devolver el complejo, lo que en la práctica podría demandar varios años”, expuso el municipio.

Por este motivo, el Ejecutivo local solicitó a la Justicia que dicte una nueva medida cautelar “que impida hacer entrar al Complejo Punta Mogotes en un bucle jurídico que demandaría años en resolverse con el consecuente perjuicio a los marplatenses”. “Bastaría con que el pliego licitatorio prevea obras durante toda la duración del contrato de concesión para que la transferencia del complejo no opere nunca; o al menos no alcancemos a verla”, señaló la comuna.

De acuerdo con la visión del gobierno municipal, el gobernador Axel Kicillof pretende que la comuna “legitime el proceso con su presencia, pero no tenga ninguna injerencia en las definiciones que se tomen”.

En otro tramo de la presentación, agrega La Capital, el Ejecutivo local consideró que el anuncio de la Provincia se traducirá “en un acto de innovación sobre el estado material del complejo”. Y que la devolución del predio es materia de debate en la causa radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, “dado que la procedencia del pago por consignación constituye el paso previo ineludible para lograr la restitución”.

Fuente: Agencia DIB

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