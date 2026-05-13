Mar del Plata: confirman indemnización millonaria por la expropiación de una plazoleta frente a Playa Varese

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo ratificó un fallo de primera instancia que obliga al Municipio de General Pueyrredon a abonar $524 millones, más intereses, por la expropiación de la plazoleta Almirante Brown , un terreno de 182 metros cuadrados ubicado frente a Playa Varese.

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Según informó el diario La Capital , el espacio está situado sobre el Boulevard Marítimo, entre las calles Almirante Brown y General Lavalle. En el lugar hay palmeras, una placa conmemorativa colocada en 2007, una garita de colectivo y un banco con vista al mar.

Aunque durante más de tres décadas el municipio asumió los costos de mantenimiento y conservación -el predio fue ocupado en diciembre de 1988-, años atrás se presentó Guillermo Eduardo Newkirk , quien afirmó ser uno de los herederos y solicitó la restitución del terreno.

En ese marco, la Municipalidad impulsó en octubre de 2017 la ordenanza N° 23.409, que declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación las parcelas necesarias para el funcionamiento de la plazoleta . La iniciativa fue luego elevada a la Legislatura bonaerense, que en 2021 sancionó la Ley 15.258, habilitando la expropiación para que el inmueble pase a manos del municipio con el destino de plaza pública.

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A partir de ese avance, consignó La Capital, el intendente Guillermo Montenegro dispuso en 2023 que el área de Legal y Técnica concretara la compra del lote mediante una demanda judicial. La comuna ofreció $ 16,2 millones, cifra basada en una tasación de la Fiscalía de Estado, pero los herederos la rechazaron por considerarla alejada del valor de mercado y reclamaron una indemnización acorde a los precios actuales, con intereses desde la desposesión.

La disputa derivó en un proceso judicial con tres peritajes: el municipal valuó el inmueble en US$ 215.000; el presentado por la familia heredera, en US$ 400.000; y el peritaje de oficio lo estimó en US$ 390.000. Al igual que en la primera instancia, la Cámara convalidó esta última valuación y desestimó la apelación del gobierno local.

En su sentencia, el tribunal sostuvo que el terreno presenta características “únicas” por su ubicación y su potencial constructivo, pese a las limitaciones vinculadas a su forma triangular y su superficie reducida. En ese sentido, consideró que el inmueble posee condiciones para un desarrollo inmobiliario “premium”, con “vista plena a Playa Varese”, sin terrenos linderos y con posibilidad de edificar hasta ocho pisos.

Fuente: Agencia DIB