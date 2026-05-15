Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para junio: cómo sacar boleto para viajar con mascotas

Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia para el mes de junio hacia los destinos Rosario y Mar del Plata. Además, podrán sacarse los tickets para viajar con mascotas, traslado que tiene una serie de requisitos.

Viajar en tren con mascota: se habilitó la venta de pasajes para Mar del Plata, Junín y Bragado

Ya están a la venta los pasajes de tren de larga distancia para viajar en marzo

Circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes , a las 11.21 y a las 17.08; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1.11 y a las 13.09. Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 14.17 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22.53.

Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 11.33 y 14.32; y desde Mar del Plata vuelven a la 1.11 y 13.22. Los domingos y feriados el horario de viaje es a las 11.06 y 15.03, desde la terminal porteña y a la 1.11 y 12.50 desde la ciudad de la Costa Atlántica.

Sale un tren diario desde Retiro a las 19.55 y desde Rosario Norte a las 4.48. El precio de los pasajes del tren a Rosario se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje.

Los trenes se detienen en las 11 estaciones intermedias del recorrido: Campana, Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Gob. Castro, Ramallo, San Nicolás, Empalme Villa Constitución, Arroyo Seco y Rosario Sur.

Tarifas: hay dos bandas que van desde los $11.700 en primera hasta los $16.800 pesos en pullman.

Viaje con mascotas

Los pasajeros podrán trasladarse con perros o gatos mayores a tres meses en los coches de primera especialmente habilitados, bajo condiciones que garantizan la seguridad, la higiene, tanto para las mascotas como para los pasajeros.

perro tren

Se permitirá un cupo de ocho mascotas por formación, y estará disponible en aquellos servicios cuya duración programada no supere las ocho horas de viaje, permitiendo de esta manera que más personas puedan trasladarse sin necesidad de dejar sus animales al cuidado de terceros.

De acuerdo a la reglamentación, las mascotas deberán viajar únicamente entre cabeceras, sin descender en las estaciones intermedias y permanecer durante el trayecto en un transportín cerrado con un tamaño máximo de 48 cm x 45 cm. El viaje será en un asiento contiguo al del pasajero responsable de la mascota.

Mascotas Trenes

Además, de manera preventiva se solicita que, para el viaje, deberá contar con libreta de vacunación (incluyendo vacuna antirrábica vigente), certificado de salud impreso y original, correa, bozal, chapa identificatoria y un kit de limpieza.

Embed - TUTORIAL PARA COMPRAR PASAJES DE LARGA DISTANCIA PARA MASCOTAS

El control de la documentación, la firma del reglamento y la verificación de las condiciones de traslado se realizará durante el preembarque por parte del personal ferroviario.

El pasaje para viajar junto a la mascota contará con un valor especial que se podrá consultar a través de este link: boleto_tren_mascota.

Se podrá adquirir a través de la web de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.

Fuente: Agencia DIB