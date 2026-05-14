jueves 14 de mayo de 2026
14 de mayo de 2026 - 20:05

Prefectura evacuó a un tripulante de un buque mercante cerca de Quequén por posible apendicitis

La entidad desplegó un operativo que incluyó una maniobra de extracción de extrema complejidad, con la utilización de una canasta sanitaria y en un contexto de clima no favorable.

Por Agencia DIB
Imágenes del operativo de Prefectura para evacuar a un tripulante del carguero “Minoan Hill”, de bandera de Malta.&nbsp;

Imágenes del operativo de Prefectura para evacuar a un tripulante del carguero “Minoan Hill”, de bandera de Malta. 

Imágenes del operativo de Prefectura para evacuar a un tripulante del carguero “Minoan Hill”, de bandera de Malta.&nbsp;

Imágenes del operativo de Prefectura para evacuar a un tripulante del carguero “Minoan Hill”, de bandera de Malta. 

Prefectura Naval Argentina desplegó este jueves un operativo para aeroevacuar de urgencia a un tripulante de un barco mercante que navegaba a unas 12 millas náuticas de las costas de la localidad Quequén, equivalentes a aproximadamente 22 kilómetros.

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El procedimiento comenzó cuando la Prefectura Quequén recibió un llamado de una agencia marítima, que informó que un tripulante del carguero “Minoan Hill”, de bandera de Malta, presentaba fuertes dolores abdominales desde hacía cuatro días, por lo que solicitó su desembarco para recibir atención médica.

A partir de una radioconsulta realizada por el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura Mar del Plata, mediante una comunicación satelital entre un médico de la Institución y el capitán de la nave, se determinó la aeroevacuación del hombre, un ciudadano etíope de 36 años, quien presentaba un diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda.

En ese contexto, desde la Estación Aérea Mar del Plata de la Fuerza, ubicada dentro del Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla, despegó un helicóptero de la Autoridad Marítima nacional para concretar la evacuación sanitaria.

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Una vez en la zona, la aeronave se posicionó sobre el navío mercante y el personal especializado de la Institución realizó una maniobra de extracción de extrema complejidad, con la utilización de una canasta sanitaria y en un contexto de clima no favorable.

Posteriormente, la unidad aérea continuó su vuelo hacia la sede Mar del Plata de la institución, ubicada en el área portuaria de la ciudad, donde una ambulancia, previamente coordinada, aguardaba para trasladar al hombre a una clínica privada y brindarle una mejor atención médica.

Fuente: Agencia DIB

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