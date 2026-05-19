AMBA: el costo de la canasta de servicios públicos trepó 17,5% en mayo

Un hogar promedio en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) necesita $249.834 en mayo para cubrir sus necesidades de electricidad, gas natural, agua potable y transporte público. La suba fue del 17,5% con relación abril y casi el 50% en comparación con un año atrás.

Así surge de un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet. El servicio que más se encareció en mayo fue el gas natural, al subir 53,3%, seguido por energía eléctrica (37,8%), agua (5,9%) y transporte (3%). En todos los casos, el incremento fue superior a la variación de 2,6% que tuvo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en abril.

Si se realiza la comparación con el mismo mes del año anterior, el costo total de la canasta de servicios públicos presenta una suba del 50% , situándose por encima de la evolución general de los precios en el mismo periodo.

De acuerdo con el informe, el alza mensual se explica por la actualización de los cuadros tarifarios y por el incremento estacional en la demanda de energía debido a la proximidad del invierno.

“El aumento del 17,5% mensual en la canasta responde a la combinación de incrementos tarifarios en todos los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno. El componente más relevante es el gas, cuya factura casi se duplica respecto de abril por el efecto conjunto de la suba tarifaria y el salto en el consumo típico de esta época del año”, resumió el informe.

Las subas rubro por rubro: el gas bien arriba

El rubro que mostró el mayor impacto en el presupuesto del hogar fue el gas natural, cuya factura final para un usuario promedio aumentó un 53,3% en comparación con abril. Para un usuario del segmento N1, el costo mensual de este servicio alcanzó los $49.972. Por su parte, el gasto en energía eléctrica para un hogar sin subsidios subió un 37,8% mensual.

El reporte detalla que "el mayor consumo de cara al invierno se combina con aumentos tarifarios del 4,1% en el cargo fijo y 8,7% en el variable para usuarios sin subsidio". En este caso, la factura promedio para un consumo representativo se ubicó en $52.811.

El transporte público se mantiene como el componente de mayor peso económico dentro de la canasta, con un costo de $110.438 por mes, aunque en mayo solo registró un aumento del 3%.

En cuanto al servicio de agua potable, el gasto promedio fue de $36.612, lo que representó una suba del 5,9% mensual explicada por ajustes tarifarios y la presencia de un día adicional de consumo en el calendario de mayo.

Fuente: Agencia DIB