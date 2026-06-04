Peréz Teruel encabezó una capacitación de ingresantes a la Asesoría en el ministerio de Economía

El Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, encabezó la visita de agentes ingresantes al Ministerio de Economía, donde fueron recibidos por el ministro Pablo López, quien les enseñó cuestiones pertinentes a la administración y ejecución de las finanzas públicas.
“Bajo el título ‘El rompecabezas del federalismo fiscal: Los límites para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires’, la capacitación tuvo como destinatarios a miembros de las seis promociones del Programa de Incorporación de Trabajadores/as al Organismo”, informó la Asesoría en sus redes sociales.
Acorde a la formación integral que establece el Programa, “el conocimiento de las responsabilidades de gasto público y las facultades impositivas entre los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), asi como del régimen de coparticipación, constituye una herramienta fundamental para comprender el funcionamiento del Estado y los desafíos que enfrenta la administración pública provincial”, se indicó.
Participó la responsable de Unidad de Gestión y Coordinación con Delegaciones y coordinadora del Programa de Incorporación de Trabajadores al Organismo, Sofía Peloso.