jueves 04 de junio de 2026
4 de junio de 2026 - 19:49

Peréz Teruel encabezó una capacitación de ingresantes a la Asesoría en el ministerio de Economía

Lo agentes ingresantes fueron capacitados por el ministro de Economía, Pablo López. El trabajo educativo se centrpo en cuestiones pertinentes a la administración y ejecución de las finanzas públicas.

Por Agencia DIB
El ministro López y el Asesor General Pérez Teruel.

El ministro López y el Asesor General Pérez Teruel.

El Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, encabezó la visita de agentes ingresantes al Ministerio de Economía, donde fueron recibidos por el ministro Pablo López, quien les enseñó cuestiones pertinentes a la administración y ejecución de las finanzas públicas.

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“Bajo el título ‘El rompecabezas del federalismo fiscal: Los límites para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires’, la capacitación tuvo como destinatarios a miembros de las seis promociones del Programa de Incorporación de Trabajadores/as al Organismo”, informó la Asesoría en sus redes sociales.

Acorde a la formación integral que establece el Programa, “el conocimiento de las responsabilidades de gasto público y las facultades impositivas entre los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), asi como del régimen de coparticipación, constituye una herramienta fundamental para comprender el funcionamiento del Estado y los desafíos que enfrenta la administración pública provincial”, se indicó.

Participó la responsable de Unidad de Gestión y Coordinación con Delegaciones y coordinadora del Programa de Incorporación de Trabajadores al Organismo, Sofía Peloso.

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