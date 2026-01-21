Detienen a un hombre en una iglesia de La Plata que intentó matar a un pastor

La sede de la Iglesia Universal donde fue atacado el pastor, en Villa Elvira. Universal.org

El barrio de Villa Elvira, en La Plata, se encuentra conmocionado por un violento episodio ocurrido en las últimas horas en un local de la Iglesia Universal del Reino de Dios: un hombre fue reducido por la Policía y detenido, luego de amenazar de muerte al pastor y atacarlo con un cuchillo.

De acuerdo con El Día, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Octava tomó conocimiento del hecho a través de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un sujeto armado con una cuchilla dentro del templo, ubicado en 7 entre 82 y 83, con aparentes intenciones de agredir al referente religioso.

Cuchillo de carnicero Cuando llegaron al lugar, los efectivos observaron a los hombres forcejeando en el suelo. Uno de ellos tenía una cuchilla de carnicero. De inmediato, los policías lograron desarmar y reducir al agresor, para luego proceder a su detención.

El otro hombre, de 52 años y pastor de la iglesia, presentaba una lesión en un hombro, aunque se determinó que la herida no revestía gravedad.

Lesiones De acuerdo a su testimonio, el atacante, uno de los feligreses de la iglesia, extrajo el cuchillo sin mediar motivo aparente y lo amenazó de muerte. De inmediato se le tiró encima para agredirlo. La causa fue caratulada como “lesiones” y quedó a cargo de la UFI Nº 7 de La Plata, que dispuso en primera instancia la realización de una evaluación psiquiátrica al aprehendido antes de resolver su situación procesal. El arma blanca utilizada en el ataque fue incautada. Fuente: Agencia DIB

