Crimen de León Aquino: declararon culpables a la madre y a su pareja por el homicidio del bebé

El niño, de solo 18 meses, falleció en septiembre de 2021 tras sufrir graves maltratos y torturas.

Por Agencia DIB
León Aquino tenía 18 meses cuando fue asesinado.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Quilmes condenó este jueves a Yésica del Carmen Aquino y a Roberto Carlos Fernández por el homicidio de León Aquino, el bebé de 18 meses que murió tras sufrir graves maltratos en 2021. Aquino era la madre del niño y Fernández, su padrastro.

Los jueces Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Julia Rutigliano anunciaron un fallo unánime y darán a conocer los fundamentos y el monto de la pena el próximo 15 de septiembre.

La muerte

León llegó al hospital El Cruce de Florencio Varela el 19 de septiembre de 2021 con múltiples hematomas, mordeduras y una aguja oxidada clavada en la espalda, que los médicos aseguraron pudo haber provocado un cuadro de septicemia.

La fiscal María de los Ángeles Attarian Mena detalló que el bebé fue “víctima de torturas constantes”, mientras sus seis hermanos también sufrían malos tratos en la vivienda.

El juicio

Durante el juicio, se incorporaron testimonios de familiares y de dos hermanos mediante el sistema de cámara Gesell. Uno de ellos, de 12 años, no logró declarar por un bloqueo emocional, aunque dejó un dibujo que reflejaba la violencia sufrida por León.

La parte acusatoria sostuvo que los condenados actuaron con ensañamiento, alevosía y premeditación, lo que agravó la calificación del crimen.

La audiencia comenzó a las 12 en los tribunales de Quilmes y, aunque ninguno de los acusados estuvo presente, la resolución judicial reflejó el trabajo de la fiscalía y de los peritos forenses que documentaron las lesiones y la historia de violencia que sufrió el menor. Desde el entorno del niño exigieron que “la muerte de León no quede impune” y reclamaron justicia plena para los responsables. (DIB)

