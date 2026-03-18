Capilla del Señor: encuentran muerta a una mujer y sospechan de su nieto de 17 años

El cuerpo de la mujer presentaba múltiples lesiones, las dos muñecas fracturadas y signos compatibles con abuso sexual.

La Justicia investiga si un adolescente de 17 años asesinó a golpes a su abuela en su vivienda de Capilla del Señor, partido de Exaltación de la Cruz. Según informó la señal TN, el cuerpo de la mujer presentaba múltiples lesiones, las dos muñecas fracturadas y signos compatibles con abuso sexual.

El hecho salió a la luz el jueves 12, cuando las autoridades fueron alertadas por el hallazgo de la víctima sin vida en su casa. Al llegar al lugar, los agentes constataron que la mujer tenía evidentes golpes y otras lesiones de gravedad, lo que activó de inmediato el protocolo de investigación.

Tras varios días de tareas investigativas, se realizó un allanamiento de urgencia en la vivienda donde vive el nieto de la jubilada. De acuerdo con fuentes del caso, el joven, de 17 años, tendría problemas de consumo.

Durante el operativo se secuestraron prendas de vestir y calzado, y también se tomaron muestras para su comparación con rastros hallados en la escena del crimen. Además, los investigadores analizaron cámaras de seguridad de la zona, aunque hasta el momento no aportaron elementos determinantes para la causa, siempre según lo consignado por TN.

En el procedimiento intervino personal de la DDI de Campana, que llevó adelante el allanamiento en el domicilio donde el menor vive junto a sus padres. La vivienda, ubicada sobre la calle Alem al 400, se encuentra a pocos metros de la comisaría local y frente a la Ayudantía Fiscal. Fuente: Agencia DIB

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