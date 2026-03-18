jueves 19 de marzo de 2026
18 de marzo de 2026 - 20:11

Capilla del Señor: encuentran muerta a una mujer y sospechan de su nieto de 17 años

El cuerpo de la mujer presentaba múltiples lesiones, las dos muñecas fracturadas y signos compatibles con abuso sexual.

Por Agencia DIB
El cuerpo de la mujer presentaba múltiples lesiones, las dos muñecas fracturadas y signos compatibles con abuso sexual.

El cuerpo de la mujer presentaba múltiples lesiones, las dos muñecas fracturadas y signos compatibles con abuso sexual.

La Justicia investiga si un adolescente de 17 años asesinó a golpes a su abuela en su vivienda de Capilla del Señor, partido de Exaltación de la Cruz. Según informó la señal TN, el cuerpo de la mujer presentaba múltiples lesiones, las dos muñecas fracturadas y signos compatibles con abuso sexual.

Más noticias
La densa niebla en la ciudad de La Plata. (DIB)

"Entramos en la temporada de nieblas y neblinas", anunció el SMN: recomendaciones para circular
El momento en el que el muchacho se lanzó hacia la mujer y la manoseó, para luego escapar corriendo. 

Quilmes: una mujer iba caminando, un adolescente la siguió, la manoseó y quedó filmado

El hecho salió a la luz el jueves 12, cuando las autoridades fueron alertadas por el hallazgo de la víctima sin vida en su casa. Al llegar al lugar, los agentes constataron que la mujer tenía evidentes golpes y otras lesiones de gravedad, lo que activó de inmediato el protocolo de investigación.

Tras varios días de tareas investigativas, se realizó un allanamiento de urgencia en la vivienda donde vive el nieto de la jubilada. De acuerdo con fuentes del caso, el joven, de 17 años, tendría problemas de consumo.

Durante el operativo se secuestraron prendas de vestir y calzado, y también se tomaron muestras para su comparación con rastros hallados en la escena del crimen. Además, los investigadores analizaron cámaras de seguridad de la zona, aunque hasta el momento no aportaron elementos determinantes para la causa, siempre según lo consignado por TN.

En el procedimiento intervino personal de la DDI de Campana, que llevó adelante el allanamiento en el domicilio donde el menor vive junto a sus padres. La vivienda, ubicada sobre la calle Alem al 400, se encuentra a pocos metros de la comisaría local y frente a la Ayudantía Fiscal.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

"Entramos en la temporada de nieblas y neblinas", anunció el SMN: recomendaciones para circular

Quilmes: una mujer iba caminando, un adolescente la siguió, la manoseó y quedó filmado

Pergamino: murió un trabajador rural que cayó dentro de un silo de cereales

Día de la promoción de los derechos de las personas trans: cómo acceder a la red de salud integral de PBA

Gran La Plata y Mar del Plata con la desocupación más alta de todo el país

Desocupación en alza: subió al 7,5% en el cierre de 2025, 1,1% por encima del año anterior

Revelaron las identidades de los doce desaparecidos del centro clandestino La Perla: dos son bonaerenses

"Traidores": la Provincia cuestionó la flexibilización de patentes farmacéuticas

Médicos bonaerenses calificaron de "peligrosa" la decisión del Gobierno de retirar a la Argentina de la OMS

Mar del Plata: Textilana anunció la "reincorporación" de los trabajadores suspendidos pero sin dar detalles

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Trabajadores médicos en un hospital.

Médicos bonaerenses calificaron de "peligrosa" la decisión del Gobierno de retirar a la Argentina de la OMS

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Semana del 19 al 25 de marzo de 2026

Semana del 19 al 25 de marzo de 2026