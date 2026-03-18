Sturzenegger denunció una "mafia del Turismo" en Provincia y salieron a cruzarlo

El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger denunció la existencia de una “mafia del turismo” en la provincia, término con el que se refirió al Consejo de Guías de esa actividad. La subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, salió al cruce: calificó de “inaceptable” y le exigió que pida disculpas.

El ministro contó, en un evento empresario sobre aviación, un caso particular con el que justificó su denuncia: una profesora de la UNLP que, según dijo, “quería hacer un tour relacionando la arquitectura de la capital provincial con la literatura francesa”. Pero no lo logró porque “le cae la mafia del Consejo Profesional de Guías Turísticos de la PBA”.

Sturzenegger dijo que “hay una ley en la provincia de Buenos Aires que dice que vos no podés ser guía turístico en la Provincia si no estás matriculado en no sé qué cosa. Y la señora esta dijo “a mí no me rompan y no lo hizo al tour”. Y concluyó que “provincia es un extremo que no está tan comprometida con la idea de que la gente sea libre”.

Pero la funcionaria de Axel Kicillof lo cuestionó. “Estas expresiones resultan inaceptables, agraviantes y profundamente irrespetuosas hacia miles de trabajadores y trabajadoras que ejercen su profesión con honestidad, vocación y dedicación. Rechazamos categóricamente esta estigmatización”, dijo Martínez a través de un comunicado.

En ese texto se afirma, además, que Sturzenegger “difama a profesionales matriculados que han cumplido con años de formación académica; desconoce el marco legal que regula la actividad y protege tanto a los trabajadores como a los turistas y descalifica a un sector que genera empleo genuino y aporta significativamente al desarrollo económico del país”.

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