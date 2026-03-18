Pergamino: murió un trabajador rural que cayó dentro de un silo de cereales

Tragedia en un silo de Mariano Benítez, en el partido de Pergamino. La Opinión de Pergamino

Un operario murió este miércoles por la mañana en una planta de acopio de granos de Mariano Benítez, partido de Pergamino, donde dos trabajadores cayeron al interior de un silo.

El hecho ocurrió durante las primeras horas de la jornada en una instalación rural de almacenamiento de cereales, cuando los operarios quedaron atrapados dentro de una celda de granos. Según La Opinión de Pergamino, y de acuerdo con la información preliminar, uno de ellos quedó rápidamente cubierto por el cereal y no logró ser rescatado a tiempo, mientras que el segundo trabajador pudo ser sujetado por otras personas que se encontraban en el lugar, aunque permaneció atrapado varios minutos hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Ante la gravedad de la situación se activó un operativo de rescate con la intervención de personal del SAME, rescatistas especializados y servidores públicos convocados de urgencia hacia el predio rural. Las tareas de auxilio, dice La Opinión, se concentraron en liberar al trabajador que aún permanecía parcialmente atrapado y en intentar localizar al operario sepultado por el cereal dentro del silo.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la fiscalía competente, que deberá establecer si existían medidas de seguridad adecuadas en el lugar y si se cumplían los protocolos correspondientes para este tipo de tareas dentro de silos de almacenamiento de cereal.

Para compartir en redes









Temas Pergamino