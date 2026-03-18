Un diputado de Trenque Lauquen se hizo mandar un rifle al Congreso y se armó revuelo

Un momento de zozobra y de tensión se vivió este miércoles en la Cámara de Diputados cuando un paquete sospechoso enviado a uno de los diputados nacionales no pasó el escáner de seguridad y activó las alarmas del personal de seguridad.

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El hecho ocurrió cuando una caja de dimensiones llamativas llegó al Anexo del Congreso, frente al Palacio Legislativo, y al momento de pasar por el dispositivo de Seguridad se detectó que se trataba de un arma.

Rápidamente, el personal de seguridad retuvo el paquete y llamó al despacho del legislador al que estaba dirigido el envío. Se trata del diputado del PRO, Javier Sánchez Wrba, quien tuvo que bajar al ingreso para responder sobre la compra.

Sánchez Wrba. de PRO, oriundo de la ciudad bonaerense dfe Trenque Lauquen, explicó que se trataba de un rifle de aire comprimido que había comprado por Mercado Libre. Y explicó que por un error el envío se hizo a su oficina en vez de a su domicilio.

El legislador se defendió argumentando que "no es un arma de fuego y es de venta libre". "Nunca hubiese podido ingresar un arma de fuego", agregó Sánchez Wrba, quien insistió con que el error fue haber realizado el envío al Congreso.

Carta a Martín Menem

Frente a este hecho, el diputado del PRO envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mediante la cual explicó que compró un rifle de aire comprimido "de venta libre y de uso recreativo, el cual por error fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio".

"Con el fin de que quede claro que se trató del aire comprimido y no de un arma de fuego, le extiendo la presente nota, con la factura de compra del mismo", destacó el diputado.

En el cierre de su nota, Sánchez Wrba transmitió al presidente de la Cámara: "Me encuentro a disposición por cualquier otra prueba que Ud. requiera para que no existan malos entendidos; así como puede consultar libremente con el comercio que emitió la factura y que envió la compra".

Lo cierto es que el diputado pudo recibir su rifle luego de presentar toda la documentación y confirmar que no era un arma de fuego. Aunque su compra, según confiaron testigos, no llegó al despacho sino que la tuvo que dejar en su vehículo, en el estacionamiento de la Cámara.

Lo curioso del caso es que el paquete llegó al Congreso en momentos en que estaba desplegado el habitual operativo de seguridad que cada miércoles se dispone con motivo de la marcha de los jubilados.

Sánchez Wrba es un dirigente militante del PRO que desembarcó en Diputados en 2025 cuando reemplazó a Hernán Lombardi, que asumió en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Y en las elecciones fue elegido como diputado por la provincia de Buenos Aires.

Previamente, el legislador se desempeñó como prosecretario parlamentario del bloque del PRO en la Cámara de Senadores.