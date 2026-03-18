Quilmes: una mujer iba caminando, un adolescente la siguió, la manoseó y quedó filmado

El momento en el que el muchacho se lanzó hacia la mujer y la manoseó, para luego escapar corriendo.

Un caso de abuso callejero ocurrió el martes en la localidad de Quilmes: un adolescente siguió a una mujer que iba caminando, la manoseó y escapó corriendo. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y el video, como pasa en estos casos, se viralizó con ánimo de dar con el agresor.

El episodio ocurrió en la zona de Andrade y Joaquín V. González. En las imágenes se ve a la víctima caminando tranquila, con un bolso en la mano, y al chico detrás, calculando la distancia para correr y tocar a la víctima.

La mujer se indignó, se dio vuelta, insultó al muchacho y trató de correrlo, pero el joven logró huir rápidamente. Según se sospecha, el atacante sería menor de edad.

Embed Indignante: una mujer iba caminando por una calle de la localidad de Quilmes y un adolescente la siguió y la manoseó. Una cámara captó el abuso y el video circula por redes con intención de dar con el agresor. @AgenciaDib pic.twitter.com/i2HYbLMMD0 — ACR (@AnaClaudiaRoche) March 18, 2026 El hecho generó bronca entre los vecinos de la zona, ya que temen que el joven siga agrediendo a otras mujeres o, incluso, a adolescentes y niñas. En este marco, en diálogo con La Mirada, de Quilmes, pidieron al municipio más presencia policial y cámaras para sentirse protegidos: "Queremos sentirnos seguros en la calle. No puede ser que tengamos miedo de salir”.

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