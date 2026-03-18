Quilmes: una mujer iba caminando, un adolescente la siguió, la manoseó y quedó filmado

Un caso de abuso callejero ocurrió el martes en la localidad de Quilmes: un adolescente siguió a una mujer que iba caminando, la manoseó y escapó corriendo. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y el video, como pasa en estos casos, se viralizó con ánimo de dar con el agresor.
El episodio ocurrió en la zona de Andrade y Joaquín V. González. En las imágenes se ve a la víctima caminando tranquila, con un bolso en la mano, y al chico detrás, calculando la distancia para correr y tocar a la víctima.
La mujer se indignó, se dio vuelta, insultó al muchacho y trató de correrlo, pero el joven logró huir rápidamente. Según se sospecha, el atacante sería menor de edad.
El hecho generó bronca entre los vecinos de la zona, ya que temen que el joven siga agrediendo a otras mujeres o, incluso, a adolescentes y niñas. En este marco, en diálogo con La Mirada, de Quilmes, pidieron al municipio más presencia policial y cámaras para sentirse protegidos: "Queremos sentirnos seguros en la calle. No puede ser que tengamos miedo de salir”.