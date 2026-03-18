"Entramos en la temporada de nieblas y neblinas", anunció el SMN: recomendaciones para circular

La densa niebla en la ciudad de La Plata. (DIB)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció este miércoles que en la zona centro - este del país comenzó "la temporada de nieblas y neblinas", y apuntó que durante la jornada la visibilidad estuvo reducida hasta 2 km en algunos sectores.

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Entramos en la temporada de nieblas y neblinas. Hoy, la visibilidad estuvo reducida hasta 2 km en algunos sectores del centro-este del país. pic.twitter.com/V0lqugBzkG — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 18, 2026 Estos fenómenos requieren de especial cuidado en la circulación vial, tanto de vehículos particulares como de micros de pasajeros, ya que suelen producirse choques en cadena en rutas o autopistas por generar densidad en el aire.

La niebla, según el SMN, es un fenómeno atmosférico que se presenta como una nube o capa nubosa de espesor y densidad variable, cuya base descansa en la superficie terrestre y que generalmente produce disminución de la visibilidad horizontal a valores iguales o menores a un kilómetro. La neblina es más ligera y su densidad no reduce la visibilidad horizontal a menos de 1 km.

El emblemático edificio de la Estación de Trenes de la cuidad de La Plata borroneado por la niebla. (DIB) El emblemático edificio de la Estación de Trenes de la cuidad de La Plata borroneado por la niebla. (DIB) Recomendaciones Frente a cualquier fenómeno meteorológico que afecte la visibilidad en rutas y autopistas (niebla, lluvia, granizo, etc.) se debe circular a la velocidad adecuada, de acuerdo al contexto existente y manteniendo siempre el control total de vehículo.

(niebla, lluvia, granizo, etc.) se debe circular a la velocidad adecuada, de acuerdo al contexto existente y manteniendo siempre el control total de vehículo. Es obligatorio el uso de las luces bajas , verificá que estén encendidas de manera de ver y ser visto. En el caso que el vehículo tenga luces para niebla, encenderlas. Nunca se deben encender las balizas.

, verificá que estén encendidas de manera de ver y ser visto. En el caso que el vehículo tenga luces para niebla, encenderlas. Disminuir la velocidad gradualmente hasta evitando frenadas bruscas y detenerse en la calzada.

hasta evitando frenadas bruscas y detenerse en la calzada. Tener en cuenta el señalamiento de niebla: es una marca horizontal en el pavimento con formato de “V” invertida y se suele colocar en lugares con niebla frecuente.

Evitar hacer sobrepasos , fundamentalmente en rutas convencionales, de dos carriles inversos.

, fundamentalmente en rutas convencionales, de dos carriles inversos. Pisar suavemente el freno a fin de producir un refuerzo de las luces traseras .

. Hacer sonar intermitentemente tu bocina y estar pendiente de los ruidos del entorno. Fuente: Agencia DIB

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