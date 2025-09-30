martes 30 de septiembre de 2025
30 de septiembre de 2025 - 16:14

Coronel Dorrego:  dos años de prisión para bombero que abusó de una subordinada

La pena recayó sobre Juan Carlos Reyes, Ayudante de Primera del cuartel de bomberos de Coronel Dorrego, que abusó de una compañera de menor rango.

Por Agencia DIB
El cuartel de bomberos de Coronel Dorrego, donde ocurrió el abuso.

La Justicia condenó a Juan Carlos Reyes a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional por haber abusado de una compañera de trabajo, de menor rango, dentro del cuartel al que pertenecían en la localidad bonaerense de Coronel Dorrego.

Además, informa la Agencia de Noticias Judiciales, se le impuso reglas de conducta que deberá cumplir por el término de cuatro años, entre las que se encuentran someterse al Patronato de Liberados, fijar residencia -de la que no podrá ausentarse durante 24 horas sin previo aviso-, ni acercarse o tomar contacto con la víctima, por ninguna vía.

Abuso en Coronel Dorrego

El hecho que se ventiló ocurrió el 20 de diciembre de 2020, cuando la mujer se encontraba en la sede de calle Italia al 500 de esa ciudad, donde había sido citada por su superior jerárquico, con grado de Ayudante de Primera. En esas circunstancias, Reyes la tomó por la fuerza y la sometió a tocamientos, en contra de su voluntad.

Siempre según la Agencia de Noticias Judiciales, la víctima pudo procesar lo que había vivido con el correr de los días y realizó la denuncia en enero de 2021, por temor a que Reyes tomara represalias contra su persona y porque ya había vivido otras situaciones violentas con el hombre.

Por  Agencia DIB