Conmoción en Pehuajó: hallaron muerto a un hombre dentro de un micro que había salido desde La Plata

El pasajero se dirigía a la localidad de Saladillo, pero al notar que no había cambiado de posición y no bajaba, fue asistido.

Por Agencia DIB
El micro había salido de la terminal de la ciudad de La Plata.&nbsp;

Un episodio inesperado generó conmoción en la terminal de ómnibus de la ciudad de Pehuajó: un hombre que viajaba en un micro de larga distancia que había salido de la ciudad de La Plata habría muerto durante el viaje, y el cadáver fue detectado cuando el micro llegó a la localidad del oeste bonaerense.

El profesor Collino falleció en un micro de la firma Plusmar, que había salido de La Plata. 

Pehuajó: se conoció la identidad del profesor fallecido en un micro que había salido de La Plata
La Justicia y su fallo. (KATRIN BOLOVTSOVA/ Pexels.com)

La Plata: condenan a un rugbier a pagar una suma millonarias por una salvaje golpiza

De acuerdo a un testimonio publicado por el Diario Noticias, un pasajero que viajaba en el colectivo contó que, al llegar a Pehuajó, detectó que la persona no se movía ni había cambiado de posición durante del trayecto. Ante esa situación, dio aviso al chofer, quien constató que el pasajero no reaccionaba.

De inmediato dieron aviso al hospital y a la Policía, y posteriormente intervinieron los Bomberos para poder retirar el cuerpo del micro. El hombre, que tenía como destino Saladillo, fue trasladado para que se le realice la correspondiente autopsia. (DIB)

