martes 30 de junio de 2026
30 de junio de 2026 - 11:57

Conmoción en Chivilcoy: matan a un joven de 18 años y abandonan el cadáver en un descampado

La Policía detuvo al sindicato autor del crimen, un hombre de 37 años. Investigan la pista de una deuda como motivo del hecho.

Por Agencia DIB
La detención de Derlis Eduardo Montani,el presunto asesino.&nbsp;

La detención de Derlis Eduardo Montani,el presunto asesino. 

La Razón de Chivilcoy
Abraham Laguna fue asesinado durante la madrugada del domingo.

Abraham Laguna fue asesinado durante la madrugada del domingo.

La Razón de Chivilcoy

La ciudad de Chivilcoy se encuentra en estos momentos conmovida por el crimen de Abraham Laguna, un joven de 18 años cuyo cadáver fue hallado en las primeras horas del domingo en un descampado. El presunto asesino, un hombre de 37 años, fue capturado este lunes en Carmen de Areco. La Policía investiga la pista de una deuda.

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El cuerpo de Laguna fue descubierto al mediodía del domingo, cuando -según menciona La Razón de Chivilcoy- un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona desvanecida en un terreno baldío situado en las inmediaciones de la avenida Carlos Gardel y la calle 21.

Cuando llegaron al lugar los efectivos de la Policía Comunal constataron el deceso del joven, quien presentaba una severa lesión en la región craneal. La gravedad de la escena movilizó de inmediato un intenso despliegue de peritos forenses, funcionarios de la fiscalía y autoridades locales.

En la autopsia, realizada en la morgue del Hospital Municipal, los profesionales extrajeron un proyectil de calibre 22 alojado en la región parietal derecha del cráneo del joven.

“Me mandé una cagada”

A partir de un trabajo coordinado entre la Unidad Funcional de Instrucción (U.F.I.) N° 3 del Departamento Judicial de Mercedes, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), la Subdelegación Chivilcoy y el Gabinete Técnico Operativo de la Policía Comunal, se reunieron los elementos probatorios necesarios para identificar al sospechoso, un mayor de edad domiciliado en la ciudad.

Durante la madrugada del lunes se ejecutaron tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la localidad para detenerlo. Aunque el presunto agresor logró evadir esos primeros operativos, el personal policial desplegó un procedimiento cerrojo en Carmen de Areco y allí se concretó la captura de Derlis Eduardo Montani, de 37 años de edad.

Voceros de las fuerzas de seguridad revelaron que tras cometer el ataque, Montani le dijo a un familiar: "Me mandé una cagada".

Deuda

Con respecto a las motivaciones del crimen, los investigadores están detrás de la pista de una deuda que mantenían entre sí el asesino y la víctima.

La familia del joven fallecido, en tanto, afrenta una tercera pérdida consecutiva en pocos meses. Primero, uno de los hijos se quitó la vida, y luego otro murió de causas naturales.

Fuente: Agencia DIB

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