Niebla y nubosidad en gran parte de la provincia de Buenos Aires: recomendaciones de circulación

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un fin de semana gris y cargado de niebla para todo el territorio provincial, sin definir aún advertencias violetas concretas por zonas, aunque las madrugadas del sábado y el domingo tendrán menos visibilidad.
El frío húmedo y la escasa circulación de aire favorecerán el desarrollo de nieblas y neblinas que, literalmente, opacarán la atmósfera en el último fin de semana de julio.
Estos fenómenos propician los inconvenientes o dificultades en la circulación vial y aérea, por lo que es muy importante extremar las precauciones y respetar las normas de tránsito definidas para estos casos, sobre todo en plenas vacaciones de invierno de receso escolar.
Precauciones de circulación
- Frente a cualquier fenómeno meteorológico, ya sea niebla, lluvia, granizo, nieve, etc. se debe circular a la velocidad precautoria. Circulando a la velocidad adecuada, de acuerdo al contexto existente y manteniendo siempre el control total de vehículo, sin entorpecer la circulación.
- Es obligatoria el uso de las luces bajas: verificar que estén encendidas de manera de ver y ser visto. En el caso que el vehículo tenga luces para niebla encendelas.
- Disminuir la velocidad gradualmente, evitando frenadas bruscas y detenerse en la calzada.
- Puede que haya pérdida de visibilidad por el fenómeno con la cual la atención al entorno (calzada, señales, otros, vehículos, etc.) debe ser máxima. Evitar sorprender a otros vehículos y ser sorprendido, procurá no realizar maniobras repentinas inesperadas.
- Evitá hacer sobrepasos, fundamentalmente en caminos convencionales.
- Dado que en general el fenómeno puede generar humedad, es probable que los costados del camino no generen la adherencia esperada con el neumático. En el caso de tener que detenerse, hacerlo fuera del camino, con velocidad baja y en control total del vehículo.
- Dada la pérdida de visibilidad y humedad en el pavimento se debe mantener una distancia adecuada con el vehículo de adelante para evitar accidentes.
- Se puede pisar suavemente el freno a fin de producir un refuerzo de las luces traseras.
- Hacer sonar intermitentemente la bocina.
Señalamiento de niebla
La señal que indica niebla frecuente en ciertas rutas es una marca horizontal en el pavimento con formato de “V” invertida. Cuando desde el vehículo en marcha, al pasar por la figura se adviertan solamente dos líneas, se debería circular a la velocidad precautoria no superando los 60 km/h. Con el mismo criterio anterior, si se visualiza solamente una “V” se debería circular a la velocidad precautoria no superando los 40 km/h. Cuando al signo recién se lo percibe a muy corta distancia o no se lo ve, se debe reducir la velocidad y dejar la vía cuando fuese posible y en forma segura, deteniéndose fuera de la calzada y la banquina.
Tres fenómenos distintos
Hay tres fenómenos diferentes que guardan cierto parentesco: la niebla, la neblina y la bruma. En tanto, desde el punto de vista meteorológico, no son lo mismo.
La niebla, según el SMN, es un fenómeno atmosférico que se presenta como una nube o capa nubosa de espesor y densidad variable, cuya base descansa en la superficie terrestre y que generalmente produce disminución de la visibilidad horizontal a valores iguales o menores a 1 kilómetro.
La neblina es más ligera y su densidad no reduce la visibilidad horizontal a menos de 1 km.
La bruma, es un conjunto de diminutas partículas de agua en suspensión o nubes a nivel del suelo. Se diferencia de la niebla y la neblina principalmente por tener una densidad mucho menor que la neblina y es más común que ocurra sobre el mar.
Fuente: Agencia DIB