Niebla y nubosidad en gran parte de la provincia de Buenos Aires: recomendaciones de circulación

Un denso banco de niebla cubre a la ciudad de La Plata.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un fin de semana gris y cargado de niebla para todo el territorio provincial, sin definir aún advertencias violetas concretas por zonas, aunque las madrugadas del sábado y el domingo tendrán menos visibilidad.

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El frío húmedo y la escasa circulación de aire favorecerán el desarrollo de nieblas y neblinas que, literalmente, opacarán la atmósfera en el último fin de semana de julio.

Estos fenómenos propician los inconvenientes o dificultades en la circulación vial y aérea , por lo que es muy importante extremar las precauciones y respetar las normas de tránsito definidas para estos casos, sobre todo en plenas vacaciones de invierno de receso escolar.

La señal que indica niebla frecuente en ciertas rutas es una marca horizontal en el pavimento con formato de “V” invertida. Cuando desde el vehículo en marcha, al pasar por la figura se adviertan solamente dos líneas, se debería circular a la velocidad precautoria no superando los 60 km/h. Con el mismo criterio anterior, si se visualiza solamente una “V” se debería circular a la velocidad precautoria no superando los 40 km/h. Cuando al signo recién se lo percibe a muy corta distancia o no se lo ve , se debe reducir la velocidad y dejar la vía cuando fuese posible y en forma segura, deteniéndose fuera de la calzada y la banquina.

Tres fenómenos distintos

Hay tres fenómenos diferentes que guardan cierto parentesco: la niebla, la neblina y la bruma. En tanto, desde el punto de vista meteorológico, no son lo mismo.

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La niebla, según el SMN, es un fenómeno atmosférico que se presenta como una nube o capa nubosa de espesor y densidad variable, cuya base descansa en la superficie terrestre y que generalmente produce disminución de la visibilidad horizontal a valores iguales o menores a 1 kilómetro.

La neblina es más ligera y su densidad no reduce la visibilidad horizontal a menos de 1 km.

La bruma, es un conjunto de diminutas partículas de agua en suspensión o nubes a nivel del suelo. Se diferencia de la niebla y la neblina principalmente por tener una densidad mucho menor que la neblina y es más común que ocurra sobre el mar.

Fuente: Agencia DIB