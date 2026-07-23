La Plata: pidieron elevar a juicio la causa por un crimen que conmocionó a la ciudad

El fiscal Gonzalo Petit Bosnic pidió la elevación a juicio de la causa por el crimen de Pablo Pedro Mieres , asesinado en junio de 2025 en La Plata, y solicitó que Nicolás Damián Arévalos y Jonatan David Perunetti sean juzgados por el delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa, en concurso ideal con robo. En caso de ser condenados, ambos enfrentarán la pena de prisión perpetua.

Según publicó El Día , el requerimiento fue presentado ante el Juzgado de Garantías y reconstruye que el homicidio ocurrió entre la 1.36 y las 2.01 de la madrugada del 17 de junio de 2025. De acuerdo con la acusación, los dos imputados ingresaron al departamento de Mieres, ubicado en 115 entre 46 y 47, con fines de robo .

La investigación sostiene que la víctima fue golpeada, reducida, atada de pies y manos y amordazada . Luego, los agresores la estrangularon con una remera hasta provocarle la muerte por asfixia mecánica. Tras el ataque, escaparon con teléfonos celulares, una notebook, un televisor, una guitarra, un órgano, una mochila y una billetera con documentación y tarjetas bancarias, entre otros objetos.

Siempre según El Día, el fiscal consideró que la investigación permitió reconstruir con precisión los movimientos de los acusados antes y después del crimen . El expediente reúne más de medio centenar de medidas de prueba, entre ellas testimonios, registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, pericias forenses, informes tecnológicos, rastreos de dispositivos electrónicos y análisis de los consumos realizados con las tarjetas robadas.

Uno de los principales elementos de la acusación son los testimonios que ubican a Arévalos y Perunetti en la zona de la Estación de Trenes de La Plata, donde ambos eran conocidos por taxistas, comerciantes y personas que frecuentaban el lugar. Varios testigos señalaron que, tras el homicidio, dejaron de verse por ese sector, mientras que otros afirmaron haber escuchado comentarios que los vinculaban con el hecho.

El abogado de la familia de la víctima, Cristian González, explicó además que la pesquisa incorporó imágenes de cámaras de seguridad que registraron los desplazamientos de los sospechosos antes y después del crimen.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, Arévalos tomó un taxi pocas horas después del homicidio transportando distintos objetos envueltos en una frazada que, según declaró el chofer, pretendía vender. Esa secuencia fue respaldada por registros fílmicos y por allanamientos posteriores, en los que se secuestraron prendas de vestir y un carro de compras que, para los investigadores, coinciden con los observados en las grabaciones.

En el caso de Perunetti, la Fiscalía incorporó pruebas que lo ubicarían utilizando la tarjeta SUBE de Mieres pocas horas después del asesinato. Además, sumó testimonios que lo identifican como una de las personas que habría intentado vender uno de los teléfonos celulares sustraídos durante el robo.

Con el pedido de elevación a juicio, la causa ingresa ahora en una nueva etapa procesal. Si el planteo del fiscal es aceptado por la Justicia, ambos imputados deberán enfrentar un juicio oral acusados de un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

Fuente: Agencia DIB