Cirugía inédita en el Garrahan: se realizó una transfusión de sangre fetal intrauterina

Profesionales del Hospital Garrahan realizaron una transfusión de sangre intrauterina para un diagnóstico de anemia fetal severa.

Profesionales de la salud del Hospital Garrahan llevaron a cabo un procedimiento inédito en la historia de la institución: realizaron transfusión de sangre intrauterina, incorporando una nueva práctica que amplía las posibilidades de tratamiento antes del nacimiento. La práctica quirúrgica representa un avance para el centro pediátrico y consolida su liderazgo en la alta complejidad pediátrica.

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Una paciente oriunda de Tierra del Fuego llegó al Garrahan con un embarazo de alto riesgo y un feto con compromiso vital. Tras una reevaluación integral del caso, el equipo definió la realización de una transfusión intrauterina para tratar una anemia severa de origen aún desconocido, una intervención que puede evitar complicaciones graves como insuficiencia cardíaca, daño neurológico e incluso la muerte fetal.

Antes de la transfusión se realizó una cordocentesis , un procedimiento que consiste en la punción de la vena del cordón umbilical, guiada por ecografía, para obtener una muestra de sangre fetal y determinar con precisión el volumen de sangre necesario para corregir la anemia. Luego, a través de esa misma vía, se transfundió sangre 0 negativo - el grupo menos frecuente - especialmente preparada para este tipo de procedimientos.

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Luego de la intervención se informó que la paciente y el feto evolucionan favorablemente y continúan bajo un estricto seguimiento para evaluar la eventual necesidad de nuevos procedimientos.

“Realizamos una práctica de altísima complejidad que requiere la articulación de distintas especialidades. Participaron profesionales de Neonatología, Obstetricia, Cirugía General, Medicina Transfusional y Laboratorio, en un trabajo interdisciplinario que caracteriza al Garrahan y nos enorgullece enormemente”, dijo Patricia Bellani, jefa de Neonatología.

La incorporación de nuevas prácticas de alta complejidad forma parte del camino de crecimiento que impulsa el Hospital Garrahan. La inversión en tecnología de última generación y la capacitación permanente de sus profesionales permiten ampliar sus capacidades y avanzar hacia el objetivo de consolidarse como el mejor hospital de América Latina.

Fuente: Agencia DIB