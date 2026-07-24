viernes 24 de julio de 2026
24 de julio de 2026 - 08:54

Merlo: asesinó a su pareja y se suicidó en las vías del Sarmiento

El femicidio fue descubierto cuando la Policía acudió a la casa del fallecido. Los vecinos oyeron gritos y discusiones la noche anterior.

Por Agencia DIB
El tren quedó detenido en las vías durante varias horas.&nbsp;

El tren quedó detenido en las vías durante varias horas. 

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Un hombre se suicidó en la localidad bonaerense de Merlo al arrojarse al paso de una formación del tren Sarmiento y cuando la Policía investigó el hecho encontró que horas antes había asesinado a su pareja.

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Todo se descubrió el jueves por la mañana, luego de la interrupción del servicio ferroviario, cuando los efectivos acudieron a la casa del fallecido en las vías para comunicar su deceso.

Descubierto por la cuñada

El suicida, según relatan medios locales, fue identificado como Sergio Rodrigo Cuello, de 32 años. Murió en el acto tras ser arrollado por el tren que circulaba en sentido hacia Once a la altura de la calle Medrano, en la localidad del oeste del Gran Buenos Aires.

Cuando la Policía se acercó a la vivienda del fallecido, en la calle Formosa al 1500, fue recibida por la hermana del hombre. La mujer se dirigió a la habitación en la que estaba su cuñada, pero como ésta no respondía logró ingresar y se encontró con la violenta escena. Carina Elizabeth Salcedo, de 52 años, estaba tirada en el suelo con una chalina alrededor del cuello y varios golpes en rostro. Cuando la Policía revisó el cuerpo constató que ya estaba sin vida, lo que luego fue confirmado por una médica.

Gritos

Mientras tanto, voceros de la investigación indicaron que los vecinos “escucharon gritos y discusiones durante la noche”. Pero añadieron que se trataba de una relación relativamente reciente y la mujer no vivía en la casa, sino que esporádicamente se quedaba a dormir.

A su vez, se constató que no se radicaron denuncias por violencia de género contra el victimario, conforme a lo indicado por la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo.

Hay registros fílmicos que muestran a Cuello saliendo a las 5.10 de la vivienda y, diez minutos más tarde, arrojarse a las vías a la altura de Medrano y Manuel Belgrano, en un cruce peatonal.

El fiscal Hernán Moyano, de la UFI N° 12 de Morón, trabaja en el lugar del hecho desde que le fue comunicada la novedad.

Fuente: Agencia DIB

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