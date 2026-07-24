Endeudados: la morosidad en las familias se triplicó en un año y quedó al borde del 13%

El ratio de irregularidad en los pagos de las familias continúa escalando, de acuerdo a datos sistematizados por el Banco Central.

El margen de irregularidad en los pagos de deudas y financiamiento de gastos de las familias argentinas continúa escalando. Con los últimos datos sistematizados del mes de mayo, la morosidad anotó una nueva suba y quedó al borde de tocar el 13%, según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre el estado de los bancos.

ARBA cambia los requisitos para acceder al régimen especial de alícuotas de Ingresos Brutos

El Central habilitó a las empresas para que abran cuentas sueldo en dólares

La morosidad en las familias se posicionó en 12,8% durante mayo, 0,7 puntos porcentuales (p.p.) por encima de abril y 8,3 p.p. superior al mismo mes del último año, quedando al borde de triplicarlo.

A pesar de la escalada, desde la entidad monetaria señalaron que "en los últimos meses el ritmo de deterioro de este segmento de las financiaciones exhibió cierta moderación, en el marco de una desaceleración gradual del crecimiento real de la cartera irregular".

Publicamos el Informe sobre Bancos de mayo de 2026. Accedé al informe completo: https://t.co/A8D4L7cSO0 #InformeSobreBancos pic.twitter.com/Am2KacINLO

De acuerdo al informe, esta situación de irregularidad también afecta a las empresas, segmento en el que aumentó al 3,5%, con 0,1 p.p. por encima de abril y 2,5 p.p. más en la comparación interanual. Así, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel agregado, registrando un aumento de 0,4 p.p. mensual y 5,1 p.p. interanual.

Por otra parte, durante mayo el sistema financiero mostró una leve recuperación del crédito total al sector privado. Aumentó 0,3% mensual y 5,1% interanual en pesos. El desempeño en el período estuvo dinamizado principalmente por las líneas comerciales y aquellas con garantía real.

La deuda en moneda extranjera - principalmente dólares - , se incrementó 2,6% entre puntas de mes y 52,1% año contra año. Así, el saldo de crédito total (sumando ambas monedas) aumentó 0,8% mensual y 10,8% interanual.

Los depósitos en pesos se redujeron durante el quinto mes, como consecuencia del desempeño de los depósitos a plazo. "Los depósitos a la vista mostraron comportamientos diferenciados en el período: aumento en las cuentas remuneradas y disminución en aquellas sin remunerar", indicó el informe del BCRA.

Así, los depósitos se contrajeron 0,9% mensual (-1,3% interanual), mientras que en moneda extranjera estuvieron en niveles similares (con -0,2% mensual y +27,8% interanual).

El informe completo se puede consultar en este link: Infome Bancos BCRA 2026

Fuente: Agencia DIB