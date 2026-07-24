Menú bonaerense: pastafrola de membrillo

Aunque en Italia nació como postre hace unos diez siglos, en nuestro país la pastafrola se relaciona más con el desayuno o la merienda. Juan Braceli (en YouTube @cocinerosarg) nos trae de su Menú Bonaerense una receta riquisíma para lucirse en casa.

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El nombre proviene del término italiano pasta frolla (masa quebrada o masa brisa). En Italia, esta masa es la base de la clásica crostata, una tarta rellena tradicionalmente con mermeladas de frutas (como damasco, ciruela o frutos rojos) o crema pastelera.

Así como en nuestro país está la grieta “membrillo o batata” , en Italia se dividen entre lo que dicen nació en Génova y los que reivindican como el origen a un convento napolitano.

Lo que nadie discute es que esta tarta, que desde hace muchos años forma parte del patrimonio gastronómico argentino, ha ido adaptando a nuestras tierras la receta de los inmigrantes italianos.

De todos modos otras nacionalidades también pusieron su sello en la pasfrola. El primero, los argentinos, que la comemos con el desayuno o la merienda, mientras que en Italia se servía como postre.

Los españoles reemplazaron las mermeladas europeas de frutas ácidas por el dulce de membrillo. Más tarde se sumaron como relleno el dulce de batata y el dulce de leche.

Por su parte, los nativos de Austria le dieron el toque con el “enrejado” sobre el relleno habitual de la Linzer Torte suiza-austríaca.

La pastafrola en la Provincia de Buenos Aires

En territorio bonaerense, se realizan al menos dos festejos en honor a esta clásica tarta. Desde 2012 en el partido de Capitán Sarmiento se lleva a cabo la Fiesta Provincial de la Pastafrola, con premio a la más rica, paralelamente al Concurso de Cebadores de Mate.

Por otro lado, en Olivera, partido de Luján, se celebra desde hace una década la Fiesta Regional de la Pastafrola.

La receta de Juan Braceli

Ingredientes para 8 a 10 porciones

Integrar la harina leudante previamente mezclada con la sal.

200 g de manteca blanda

200 g de azúcar

1 huevo

1 yema

450 g de harina leudante

2 cdtas. de esencia de vainilla

sal c/n

500 g de dulce de membrillo

Pasos a seguir

En un bol, batir la manteca con el azúcar hasta formar una crema pálida.

Agregar la esencia de vainilla, el huevo y la yema. Batir hasta obtener una crema lisa y homogénea.

Integrar la harina leudante previamente mezclada con la sal.

Envolver la masa en papel film y llevarla 30 minutos a la heladera.

Estirar 2/3 de la masa con el palo de amasar hasta que quede de 3 mm de grosor. Forrar la base y las paredes de un molde desmontable de 24 cm de diámetro, previamente enmantecado.

Rellenar la tarta con el dulce de membrillo previamente derretido en una olla con un poquito de agua.

Estirar el resto de masa formando un rectángulo y llevarla al freezer durante 30 minutos.

Cortar la masa en tiras y distribuirlas sobre la tarta formando un enrejado. Pincelar las tiras con huevo batido.

Hornear la tarta en horno moderado durante 40 minutos, o hasta que los bordes estén dorados.

Dejar enfriar antes de cortarla.

Fuente: Agencia DIB