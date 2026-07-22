Supuesto adiestrador canino quedó detenido por maltrato animal: encontraron un perro muerto en su casa

Federico Mentasti, presunto adiestrador canino, fue denunciado por una entidad y escrachado por sus vecinos maltratando perros en su casa.

Un adiestrador de perros de 54 años quedó detenido en el partido bonaerense de Pilar tras la presentación de una denuncia por maltrato animal de las organizaciones Animales S.O.S. y Colmillitos al rescate.

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Se trata de Federico Mentasti, quien, según la denuncia, ejercía violencia contra diferentes animales . Las organizaciones presentaron imágenes para corroborar la presentación judicial, donde se lo puede ver ahorcando a un perro. Los vecinos de Pilar también grabaron distintos videos en los que el hombre aparece maltratando a los animales.

En tanto, tras un allanamiento realizado por la Policía en una vivienda de Del Viso, los agentes encontraron un perro muerto con el hocico y las patas atadas dentro de una pileta. En el mismo procedimiento rescataron a otros siete animales, que presentaban signos de maltrato y hacinamiento.

Una vez rescatados, los canes fueron trasladados al refugio canino Soplo de vida, que actualmente busca familias que puedan alojarlos de manera transitoria.

Por su parte, Mentasti quedó aprehendido y se negó a declarar en la indagatoria ante el fiscal Raúl Casal, titular de la UFI N°1 de Pilar.

"Mañana queda libre y va a seguir haciéndolo en cualquier parte. Miren cómo mata a la vista de todos", escribieron desde Colmillitos a través de sus perfiles en las redes sociales y pidieron que otros testigos aporten fotos o videos que respalden la denuncia.

Mentasti quedó "inhabilitado para participar o ingresar en toda actividad organizada, auspiciada o fiscalizada por esta institución", indicaron desde la entidad.

Fuente: Agencia DIB