Copa Sudamericana: balearon a micros con hinchas de Tigre tras la victoria en Uruguay

Luego de la victoria de Tigre en Montevideo por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana , hinchas del conjunto argentino fueron atacados a balazos por presuntos barras de Nacional . Hubo escenas de pánico y al menos un hincha herido por los disparos .

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El violento episodio ocurrió cuando la caravana de micros que trasladaba a los simpatizantes visitantes abandonaba el Gran Parque Central con destino a Colonia para regresar a la Argentina. En la zona de Ruta 1 y Camino Cibils , dos hombres que se desplazaban en motocicleta abrieron fuego contra al menos dos de los ómnibus.

El micro que encabezaba la caravana fue el más afectado y recibió alrededor de diez disparos, de acuerdo con los primeros testimonios y la información policial. Las balas impactaron contra los vidrios laterales y provocaron escenas de pánico entre los pasajeros.

Según El País de Uruguay, cuando los ómnibus fueron interceptados se escucharon varias detonaciones y ruidos de metralleta .

Zona liberada

De acuerdo a la denuncia de las personas que viajaban dentro del transporte, la custodia policial habría dejado la zona liberada y sin acompañamiento, accionar que fue cuestionado por los propios hinchas. "Los liberaron al salir del estadio y quedaron a merced", relataron algunos de los pasajeros tras el ataque.

Como consecuencia del hecho, al menos una persona sufrió una herida de bala y fue trasladada al Hospital del Cerro, donde quedó internada fuera de peligro. Además, otros simpatizantes recibieron asistencia médica por lesiones y heridas menores provocadas por los impactos y la rotura de los cristales.

De acuerdo con la información brindada por la Policía uruguaya, los agresores escaparon del lugar tras efectuar los disparos y son intensamente buscados. Las primeras investigaciones apuntan a integrantes de la barra brava de Nacional que habrían esperado el paso de los ómnibus luego de la derrota de su equipo.

Repudio

Las imágenes del interior de uno de los micros, con manchas de sangre, vidrios destrozados e impactos de bala, comenzaron a viralizarse rápidamente en las redes sociales y generaron una fuerte repercusión por la gravedad del episodio.

#Tigre Gente que iba en el Micro 3, el que iba adelante de todo y que fue baleado, me manda estas fotos. De milagro no fue una tragedia. Hay un herido del micro 7, el otro baleado, que tuvo que ser trasladado. La gente del micro 3 ya fue subida a otro bus y están en viaje. pic.twitter.com/HRvZBJP1V2 — Luciano García (@garcialuciano27) July 22, 2026

El hecho despertó un fuerte repudio y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en los encuentros internacionales organizados por la Conmebol, ya que la agresión se produjo una vez finalizado el partido y cuando la parcialidad visitante emprendía el regreso hacia la Argentina.

“Las Malvinas son argentinas”

El ataque ocurrió minutos después de que Tigre diera un paso importante hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana, al imponerse por 3 a 0 en el Gran Parque Central. La revancha se disputará la próxima semana en Victoria.

Además, los jugadores de Tigre festejaron la victoria con una bandera que reclamaba que “Las Malvinas son argentinas”, al igual que hizo la Selección argentina en el Mundial 2026.

Tigre celebró en Montevideo con un fuerte gesto por las Islas Malvinas.



Tras golear 3-0 a Nacional por la Copa Sudamericana, los jugadores desplegaron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", similar a la que mostró la Selección argentina después de vencer… pic.twitter.com/SLAUjlA6qD — Agencia DIB (@AgenciaDib) July 22, 2026

La cabecera asignada para los simpatizantes de Tigre participó del festejo con el famoso canto “el que no salta es un inglés”, mientras futbolistas como el arquero Felipe Zenobio, los defensores Joaquín Laso y Nahuel Banegas y los delanteros Ignacio Russo y Santiago López sostenían el lienzo frente al público, en el campo de juego.

Fuente: Agencia DIB