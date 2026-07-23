Cuádruple crimen de La Loma: le niegan la prisión domiciliaria a Marcelo Tagliaferro

Marcelo Tagliaferro, condenado por falso testimonio agravado en la causa por los cuatro femicidios en La Loma en 2011.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de La Plata rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Marcelo Tagliaferro , condenado en primera instancia a 7 años de prisión por falso testimonio agravado en la causa de la masacre de La Loma . Los magistrados consideraron que su estado de salud puede ser tratado en el ámbito penitenciario.

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La defensa, encabezada por el abogado Gonzalo Escaray , había solicitado reemplazar el alojamiento en la Unidad Penitenciaria N°28 de Magdalena por un arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

La letrada argumentó que el imputado padece diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, obesidad, vasculopatía periférica, nefropatía y un cuadro gastrointestinal que le provoca episodios de deshidratación y pérdida de peso. Además, sostuvo que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) no puede garantizar un tratamiento adecuado y destacó que Tagliaferro tiene domicilio fijo, arraigo familiar, carece de antecedentes penales y siempre estuvo a derecho durante el proceso.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de Mariano Sibuet , se opuso al planteo al considerar que la prisión preventiva sigue siendo necesaria para garantizar la ejecución de la condena. En la misma línea se expresó Osvaldo Martínez , a quien apuntó Tagliaferro en su declaración falsa, y que manifestó que una eventual liberación representaría una situación de intimidación para él y su familia.

La resolución, firmada por el juez Agustín Amatriain, concluyó que no existen las circunstancias excepcionales previstas por el Código Procesal Penal para otorgar una morigeración y entendió que persiste un riesgo concreto de fuga. El magistrado recordó que, aunque la condena todavía no está firme, la pena de 7 años impuesta el 29 de diciembre de 2025 constituye un elemento válido para evaluar los riesgos procesales.

Estable y compensado

El magistrado apuntó que los informes médicos incorporados al expediente señalan que se encuentra clínicamente estable y compensado respecto de su diabetes. Si bien se recomendaron controles con especialistas en endocrinología y gastroenterología y se advirtieron demoras parciales en la provisión de algunos medicamentos, se concluyó que sus patologías pueden ser tratadas dentro del sistema penitenciario.

Por ese motivo, el tribunal rechazó el beneficio solicitado y ordenó al SPB garantizar bajo su responsabilidad la atención médica de Tagliaferro, incluyendo el suministro diario de medicación e insulina, controles glucémicos, una dieta específica y las consultas con los especialistas indicados.

Contra Martínez

Tagliaferro, quien es conocido en la causa como “el remisero”, fue condenado por modificar sustancialmente sus declaraciones como testigo respecto de la identificación de Martínez, quien había sido detenido al comienzo de la investigación del cuádruple femicidio y luego fue desvinculado al comprobarse que era inocente.

Esas falsas declaraciones generaron un riesgo concreto de condenar a una persona inocente y dificultaron el esclarecimiento de uno de los hechos criminales más graves registrados en La Plata.

Una noche de noviembre

El hecho tuvo lugar en un PH de la calle 28 al 467, entre 41 y 42, del barrio La Loma, de La Plata, la noche del 26 al 27 de noviembre de 2011. Allí fueron asesinadas a golpes y puñaladas cuatro mujeres, entre ellas una nena de 11 años: Micaela Galle, Bárbara Santos, Susana De Barttole y Marisol Pereyra.

El único condenado por los crímenes es Javier "La Hiena" Quiroga, mientras que Tagliaferro y Patricia Godoy fueron sentenciados por falso testimonio.

Fuente: Agencia DIB