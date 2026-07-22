miércoles 22 de julio de 2026
22 de julio de 2026 - 20:14

Conmoción por la muerte de una niña en Gesell: la madre ya había sido investigada por el deceso de otras dos hijas

La pequeña, de dos años, ingresó el lunes al hospital municipal sin signos vitales. La Justicia investiga el episodio y abrió una causa por averiguación de causales de muerte.

Por Agencia DIB
HOspital Villa Gesell

En las últimas horas se conoció la muerte de una niña de dos años en la ciudad de Villa Gesell, quien arribó el lunes el hospital local sin signos vitales. En tanto, la Justicia bonaerense investiga el deceso, ya que la madre de la menor ya había sido investigada en una causa vinculada al fallecimiento de otras dos hijas, ocurrido años atrás en Mar del Plata.

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La mujer, de 44 años, aseguró que la niña "se broncoaspiró" mientras tomaba una mamadera. El personal médico realizó maniobras de reanimación durante unos 40 minutos, aunque no pudieron revertir el cuadro.

Desde el hospital dieron aviso a la Policía para las actuaciones correspondientes. El caso quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pinamar, quien inició el expediente bajo la figura de averiguación de causales de muerte.

Antecedentes escalofriantes

El caso causó conmoción en la localidad ya que la mujer había sido juzgada y absuelta en 2018 por la muerte de una hija de once meses ocurrida en Mar del Plata en 2016, según indicó el diario La Capital.

Por ese episodio, tanto ella como su entonces pareja estuvieron presos casi dos años, hasta que un tribunal determinó que no hubo pruebas para condenarlos y que no se comprobó maltrato ni abuso. En ese expediente también se tuvo en cuenta el fallecimiento de otra hija en 2013, una bebé de seis meses.

Autopsia

La muerte de la niña sigue bajo investigación, a la espera de los resultados de la autopsia y de las pericias forenses que puedan arrojar datos para esclarecer el motivo del deceso.

Fuente: Agencia DIB

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