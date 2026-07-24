Autopista La Plata-Buenos Aires: las obras del acceso de Diagonal 74 llevarán 5 meses

Así se ve hoy el distribuidor de entrada desde la autopista a La Plata y Ensenada.

Semanas atrás, la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA) aprobó la adjudicación de la licitación pública para la rehabilitación integral del principal conector de acceso y egreso conocido como Distribuidor Diagonal 74, que enlaza el ingreso de los vehículos por la autopista de CABA a La Plata y Ensenada.

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La obra fue adjudicada a la empresa Pelque SA por un monto de $ 3.324.952.614,45 , se financiará con fondos propios y comenzará a principios del próximo mes de septiembre y llevarán unos cinco meses, es decir, hasta febrero de 2027.

La ejecución de los trabajos contempla: la repavimentación y reconstrucción de calzadas totalizando más de 47.000 m² de repavimentación. Se demolerán las losas dañadas, la ejecución de 4.500 m2 para bases de hormigón en rulos y ramas del distribuidor.

También está proyectado el tratamiento de juntas, como así también las mejoras en la seguridad vial, incluyendo el retiro y reemplazo de defensas vehiculares c on una extensión superior a 4.000 metros lineales de nuevas defensas metálicas.

Además, se plantean los trabajos de señalización horizontal y vertical, y otras obras complementarias, que incluyen la renovación del sistema de iluminación sobre Diagonal 74, el reemplazo de alambrado perimetral y trabajos de perfilado y acondicionamiento de banquinas.

Cómo afectará el tránsito

El distribuidor de Diagonal 74 conservará su aspecto actual, pero más amplio, y quedará para una próxima etapa la extensión de la autopista hasta el Puerto La Plata. Se estima que solamente en enero -durante unas tres semanas- las cuatro rampas de acceso serán totalmente cerradas, habilitando desvíos provisorios. AUBASA recuerda, además, que también se puede llegar a La Plata por la avenida 520 o la de Villa Elisa.

Árboles para la nueva bajada de City Bell

Dentro de las acciones de restauración ambiental en la obra del nuevo acceso desde la Autopista a City Bell, AUBASA plantó 50 árboles nativos. Este trabajo se enmarca en un plan de revegetación que establece que cada ejemplar exótico debe ser reemplazado por 5 nativos.

Las especies incorporadas fueron Anacahuita, Espina de bañado, Canelón y Molle, todas de la flora autóctona de la región, con el objetivo de promover la biodiversidad y compensar el impacto ambiental de la obra.

Fuente: Agencia DIB