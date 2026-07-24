viernes 24 de julio de 2026
24 de julio de 2026 - 19:41

Autopista La Plata-Buenos Aires: las obras del acceso de Diagonal 74 llevarán 5 meses

Entre septiembre y febrero, los accesos y las salidas a la autopista por Diagonal 74 entrarán en una obra de restauración que afectará el tránsito en La Plata.

Por Agencia DIB
Así se ve hoy el distribuidor de entrada desde la autopista a La Plata y Ensenada.

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AUBASA
Distribuidor 74 rs
Plantación de árboles rs

Semanas atrás, la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA) aprobó la adjudicación de la licitación pública para la rehabilitación integral del principal conector de acceso y egreso conocido como Distribuidor Diagonal 74, que enlaza el ingreso de los vehículos por la autopista de CABA a La Plata y Ensenada.

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La obra fue adjudicada a la empresa Pelque SA por un monto de $ 3.324.952.614,45, se financiará con fondos propios y comenzará a principios del próximo mes de septiembre y llevarán unos cinco meses, es decir, hasta febrero de 2027.

Detalles de las obras

La ejecución de los trabajos contempla: la repavimentación y reconstrucción de calzadas totalizando más de 47.000 m² de repavimentación. Se demolerán las losas dañadas, la ejecución de 4.500 m2 para bases de hormigón en rulos y ramas del distribuidor.

También está proyectado el tratamiento de juntas, como así también las mejoras en la seguridad vial, incluyendo el retiro y reemplazo de defensas vehiculares con una extensión superior a 4.000 metros lineales de nuevas defensas metálicas.

Además, se plantean los trabajos de señalización horizontal y vertical, y otras obras complementarias, que incluyen la renovación del sistema de iluminación sobre Diagonal 74, el reemplazo de alambrado perimetral y trabajos de perfilado y acondicionamiento de banquinas.

Cómo afectará el tránsito

El distribuidor de Diagonal 74 conservará su aspecto actual, pero más amplio, y quedará para una próxima etapa la extensión de la autopista hasta el Puerto La Plata. Se estima que solamente en enero -durante unas tres semanas- las cuatro rampas de acceso serán totalmente cerradas, habilitando desvíos provisorios. AUBASA recuerda, además, que también se puede llegar a La Plata por la avenida 520 o la de Villa Elisa.

Árboles para la nueva bajada de City Bell

Dentro de las acciones de restauración ambiental en la obra del nuevo acceso desde la Autopista a City Bell, AUBASA plantó 50 árboles nativos. Este trabajo se enmarca en un plan de revegetación que establece que cada ejemplar exótico debe ser reemplazado por 5 nativos.

Las especies incorporadas fueron Anacahuita, Espina de bañado, Canelón y Molle, todas de la flora autóctona de la región, con el objetivo de promover la biodiversidad y compensar el impacto ambiental de la obra.

Fuente: Agencia DIB

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