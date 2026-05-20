Vivió cuatro años escondido y con otra identidad tras apuñalar a un amigo por haberle robado la novia

Raúl Paz vivió cuatro años en la clandestinidad, evadido de la Justicia, tras apuñalar a un amigo y huir de la escena criminal.

Un hombre de 69 años quedó detenido, luego de vivir cuatro años escondido , evadido de la Justicia, tras haber apuñalado a un amigo por haberle robado la novia . Ahora, la Policía dio con él por un detalle: sacó un crédito bancario de 650 mil pesos.

Lo cierto es que Raúl Paz durante años fue “Don Rolo” para los vecinos de José C. Paz, un hombre que no levantaba sospechas en el barrio por ningún motivo y del que nadie hubiera sospechado que estaba prófugo por tentativa de homicidio.

Paz tenía pedido de captura por tentativa de homicidio y era buscado por orden de la UFI N°5 de San Martín, a cargo del fiscal Ignacio Correa. La captura se concretó en las últimas horas en una casa de la calle Centenario, tras una investigación de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA).

La historia comenzó en mayo de 2023, cuando el agresor se juntó a cenar con un amigo en su casa. Tras haber tomado bebidas alcohólicas, Paz le reprochó a su invitado una supuesta relación con su pareja . La discusión escaló rápidamente y, de acuerdo con la investigación, sacó una navaja y atacó a la víctima a puñaladas.

Paz desapareció tras el ataque, dejando a su amigo herido y sin posibilidades de pedir ayuda. Sin embargo, el hombre sobrevivió de milagro y contó a la Policía lo ocurrido.

A partir de ese momento Raúl Paz entró en la clandestinidad: cambió de nombre varias veces y se mudaba constantemente por distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para evitar ser detectado. Su treta duró casi cuatro años, hasta que un paso en falso terminó con su vida nómade: los investigadores de la División Homicidios de la Policía Federal detectaron que el prófugo seguía cobrando su jubilación y una pensión, y sin pensar que era un riesgo, pidió un crédito bancario de 650 mil pesos, movimiento que permitió reconstruir parte de su recorrido.

Con esa información, los investigadores montaron un operativo encubierto y, al comprobar que el hombre volvía siempre al mismo lugar a dormir, en el barrio de Caseros, pudieron capturarlo en las últimas horas sin que Paz ofreciera ninguna resistencia.

Raúl Paz quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 de San Martín, a cargo de Elena Gabriela Persichini, imputado por “homicidio en grado de tentativa agravado”.

Fuente: Agencia DIB