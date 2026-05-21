El femicidio de Marisol Oyhanart en Saladillo llega a juicio oral tras 12 años

Después de más de una década marcada por demoras, sospechas y cambios de rumbo en la investigación, la causa por el femicidio de Marisol Oyhanart en la ciudad de Saladillo finalmente avanzará hacia el juicio oral . El expediente quedó radicado en el Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata y Diego Jonatan Bianchi , sospechoso desde las primeras investigaciones, llegará acusado por abuso sexual, robo y homicidio agravado .

El femicidio sucedió el 14 de abril de 2014 cuando Marisol, de 38 años, había salido a caminar a la hora de la siesta. El crimen continuó enlutando todos estos años a la tranquila ciudad del centro bonaerense. La causa incluso estuvo cerca de prescribir hasta que la fiscal platense Cecilia Corfield retomó la investigación y apuntó hacia una nueva línea acusatoria.

Según la reconstrucción de la fiscal, Bianchi habría interceptado a la víctima durante el recorrido que realizó antes de desaparecer. Testimonios incorporados al expediente lo ubicaron en las inmediaciones donde luego fue hallado el cuerpo .

La acusación también sumó presuntas confesiones extrajudiciales . Uno de los testigos aseguró que el acusado habría relatado ante familiares que llevó a Marisol hasta una tapera, donde la golpeó y la estranguló .

La causa incorporó además el testimonio de la hermana de Stella Maris Sequeira, esposa de quien fue el abogado defensor de Bianchi, Rubén Carrazzone. Sequeira le había contado a su hermana que sentía miedo y estaba convencida de que el acusado era responsable del femicidio. De hecho, en 2016 Carrazzone asesinó a su mujer -hecho por el que fue condenado- y la abogada de la familia de Stella Maris, Raquel Hermida Leyenda, sostuvo en una entrevista con TN realizada durante el juicio que “Carrazone mató a su mujer porque sabía quién fue el asesino de Marisol Oyhanart”.

Otro de los elementos valorados por la fiscalía fue un supuesto intento de desviar la investigación. De acuerdo con esa hipótesis, el teléfono celular destruido de la víctima habría sido plantado en la casa de la madre de una expareja para orientar las sospechas hacia otro hombre.

Pericias

Las pericias forenses reforzaron la acusación. La autopsia determinó que Marisol Oyhanart murió por asfixia mecánica causada por compresión cervical, compatible con un estrangulamiento manual. El cuerpo presentaba además lesiones en el rostro, fractura nasal y signos compatibles con abuso sexual mediante un objeto contundente.

En el análisis del comportamiento de Bianchi, la fiscalía destacó antecedentes de exhibicionismo y acoso contra mujeres que realizaban actividad física en la zona, reconocidos por testigos que relataron agresiones reiteradas y emboscadas en lugares oscuros, una modalidad que se vincula con la hipótesis del ataque a Marisol.

El “perejil”

No obstante, durante un tiempo se consideró que Bianchi era un “perejil”, plantado por la primera fiscal para desviar la atención del verdadero criminal, un “poderoso empresario agropecuario de la zona”, de acuerdo con medios locales. Esa trama incluyó un presunto encubrimiento policial, con siete efectivos que habrían plantado pistas falsas que apuntaban a Bianchi.

Al parecer este estanciero era amante de Marisol y habría pagado un millón y medio de dólares para encubrir las pruebas del femicidio. La hipótesis que comenzó a manejarse entonces fue que este supuesto amante, luego de matarla, llamó a los policías para que lo ayudaran a desprenderse del cuerpo. Los efectivos, tras colocar el cuerpo en la zona de taperas donde fue hallado, intentaron involucrar al marido de la víctima. Esto no funcionó y trataron de hacer lo mismo con Jonathan Bianchi.

Juicio oral

Esta línea, claro, quedó completamente relegada con la que tomó ahora la nueva fiscal, que indagó a Bianchi el 17 de diciembre de 2025. Ahora la causa dio otro paso decisivo: tras confirmarse la elevación a juicio oral, el expediente quedó radicado en el Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata, donde se realizará el proceso que buscará esclarecer uno de los femicidios más resonantes y olvidados de la última década.

Fuente: Agencia DIB