Colón: convicto con libertad condicional fue condenado y quedó preso por violencia de género

Un hombre que se encontraba bajo el régimen de libertad condicional fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo por distintos hechos de violencia de género perpetrados contra su expareja en la localidad bonaerense de Colón .

La sentencia fue dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino , donde la jueza Marcela Santoro resolvió condenar a Demian Axel Nahuel Terraza , de 29 años, por agresiones físicas y psicológicas contra la mujer con la que mantenía una relación, según consignó el diario La Opinión de Pergamino .

El acusado fue declarado reincidente debido a antecedentes penales previos, entre ellos condenas por lesiones graves y comercialización de estupefacientes. Los episodios juzgados ocurrieron principalmente durante julio de 2024 en Colón e incluyeron ataques físicos, daños materiales y amenazas reiteradas. De acuerdo con la causa, el 13 de ese mes el hombre agredió a la víctima -quien cursaba un embarazo de tres meses- tomándola del cuello y golpeándola en la cabeza y el abdomen.

Siempre según La Opinión, en el fallo se describe un patrón de control constante sobre la mujer, mediante el envío de audios y mensajes con los que la amenazaba con incendiar sus pertenencias o vender sus muebles. También se acreditó el delito de coacción, a partir de intimidaciones vinculadas a la posible difusión de material íntimo en redes sociales si la víctima decidía terminar la relación, lo que la forzaba a continuar con el vínculo.

Durante el proceso judicial, la magistrada remarcó la necesidad de aplicar una perspectiva de género para analizar el caso en su contexto y visibilizar las desigualdades y el ciclo de violencia. En ese sentido, el fallo señala que el testimonio de la mujer fue respaldado por capturas de pantalla de WhatsApp, audios, informes médicos que constataron lesiones y declaraciones de allegados que describieron la relación como "tóxico" y controladora.

Condena y antecedentes

Terraza fue condenado como autor penalmente responsable de cuatro delitos cometidos en un contexto de violencia de género contra su expareja, los cuales se encuentran en concurso real: lesiones leves agravadas, amenazas, daño a la propiedad y coacción. Por estos hechos, la jueza le impuso una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo y lo declaró reincidente por primera vez en función de sus antecedentes. Antes de esta resolución, el acusado ya registraba un historial delictivo con condenas por hechos de violencia, delitos contra la propiedad y comercialización de estupefacientes.

Fuente: Agencia DIB