Caso Bastián: los conductores que produjeron el accidente tenían alcohol en sangre

Las pericias toxicológicas realizadas a los dos conductores que protagonizaron el accidente en el que Bastián Jerez resultó herido hace dos semanas en Pinamar dieron positivas para alcohol, cuando en la provincia de Buenos Aires la tolerancia para quienes conducen es 0% en sangre.

Los análisis se realizaron en el laboratorio bioquímico de la Policía Científica de Dolores y apuntaron a detectar alcohol, drogas u otras sustancias en sangre.

El informe ya fue incorporado al expediente que investiga el grave accidente ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, el pasado 12 de enero, al atardecer.

Los estudios se realizaron sobre las muestras de sangre extraídas a Manuel Molinari, Maximiliano Jerez y Naomi Azul Quiroz. Según los resultados, Quiroz, la joven, que manejaba el UTV en el que iba Bastián con su papá y otras dos menores, presentaba una graduación alcohólica de 0,5 gramos por litro de sangre, mientras que Manuel Molinari, el conductor de la camioneta, tenía 0,2 g/l al momento del hecho. En tanto, los peritos no detectaron alcohol en la sangre de Maximiliano Jerez, padre de la víctima. En ninguno de los tres se hallaron rastros de estupefacientes.

El evento vial La causa investiga el choque ocurrido el lunes 12 de enero en una zona de médanos, cuando un vehículo tipo UTV Can-Am impactó de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok en un sector de alta circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano. Como consecuencia del siniestro, Bastián, de ocho años, sufrió lesiones de extrema gravedad y, desde entonces, pelea por su vida. El niño ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas, ya que tuvo serias consecuencias en el hígado y en la cabeza.

