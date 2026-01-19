Playas peligrosas: Bastian sigue estable y otro hombre sufrió un accidente en cuatriciclo

Bastian Jerez, el pequeño que resultó herido de gravedad tras el choque de una camioneta y una UTV en Pinamar , presentó “respuesta parcial a estímulos” y se le retiró el sensor de presión intracraneal, además de que se suspendieron sedantes más profundos.

Las 9 playas de Brasil que están en la mira por la contaminación

Así lo informó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en un nuevo parte médico0, que indicó que el niño de 8 años presentó, en las últimas 24 horas, una evolución en su estado de salud ante la respuesta parcial a estímulos, por lo que se le retiró el sensor de presión intracraneal.

A su vez, en las últimas 12 horas también se decidió “suspender los sedantes más profundos, manteniéndose una sedación leve con el objetivo de comenzar un proceso gradual para reducir la asistencia respiratoria, y así evaluar su capacidad para respirar con menor soporte, siempre de manera progresiva y controlada”.

El accidente ocurrió cuando la UTV en la que se desplazaba el menor colisionó con una camioneta en la zona de médanos de La Frontera. A raíz del hecho, la fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez , padre del niño, en una causa por lesiones culposas, al considerar que no se habrían respetado las medidas de seguridad.

De acuerdo con testimonios incorporados a la investigación, en el vehículo -habilitado para cuatro personas- viajaban cinco ocupantes, y el niño se trasladaba sentado sobre el regazo de su padre al momento del impacto. La causa judicial continúa en curso mientras Bastián permanece bajo estricta supervisión médica.

Otro accidente en Villa Gesell

Un joven de 27 años sufrió el fin de semana un fuerte accidente y permanece internado en grave estado, tras volcar con un cuatriciclo mientras circulaba por la zona de médanos de Villa Gesell. La víctima presenta un traumatismo encéfalo-craneano (TEC) grave, con compromiso facial, en el marco de un politraumatismo severo.

Tras el vuelco en un sector de dunas, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) acudió de inmediato al lugar y brindó la primera asistencia médica, con apoyo de una ambulancia que se encontraba afectada a la cobertura sanitaria de playa.

Debido a la gravedad del cuadro clínico, el paciente fue trasladado de urgencia. Posteriormente, se inició su derivación a un hospital de alta complejidad en la ciudad de La Plata, nosocomio al que arribaría en avión.

Fuente: Agencia DIB