viernes 14 de noviembre de 2025
14 de noviembre de 2025 - 17:53

Bahía Blanca: llega la condena para dos hermanos que intentaron matar a otro

Un intento de fratricidio que conmueve a Bahía Blanca: en marzo de 2024 dos hermanos quisieron matar a otro para quedarse con una casa en disputa.

Por Agencia DIB
El intento de fratricidio que impactó en Bahía Blanca.

El intento de fratricidio que impactó en Bahía Blanca.

Penas de 8 años y medio de prisión, y de 6 años y medio fueron solicitadas en un juicio oral y público para dos hermanos que fueron acusados de intentar matar a un tercero con la intención de apoderarse de un inmueble en Bahía Blanca.

Más noticias
Juzgan a un hombre por abuso sexual de su hijo en Bahía Blanca.

Bahía Blanca: juzgan a un hombre acusado de abusar de su hijo de 3 años
Mariana Belén Bustos y su mamá, Adriana Miriam Velázquez, las víctimas del doble femicidio. (La Nueva)

Doble femicidio en Bahía Blanca: preventiva para el detenido, primo y tío de las víctimas

Ante el Tribunal en lo Criminal 3 de Bahía Blanca, el fiscal Jorge Viego hizo ese pedido de condena para Jimena Rocío Tobar y Roberto Jesús Tobar Cabezas por la tentativa de homicidio en perjuicio de Juan Gabriel Tobar, hermano de ambos. Jimena y Roberto Tobar fueron acusados de “coacción agravada y tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego”

Durante los alegatos, el fiscal pidió 8 años y 6 meses de prisión para el hombre, y 6 años y 6 meses para la mujer, mientras que la defensa de cada uno de ellos solicitó que sean absueltos y, en el caso del hombre se solicitó -si los jueces así lo consideraban- que sea penado solamente por la tenencia del arma de fuego.

El intento de fratricidio en Bahía Blanca

El hecho ocurrió el 1 de marzo de 2024 cuando Jimena y Roberto Jesús amenazaron a su hermano Juan, cuando le manifestaron que lo iban a matar, con el fin de desapoderarlo del inmueble ubicado en calle Berutti 3200 esquina Tarija, Bahía Blanca.

Los agresores entraron a la casa, golpearon a Juan y le gatillaron un arma de fuego en su cabeza en varias oportunidades sin que salieran los disparos.

Con un cuchillo, Jimena atacó a Juan quien sufrió un corte en un dedo de una mano y en una pierna. Afortunadamente para la víctima, el ataque fue interrumpido por la policía.

A su vez, Roberto Jesús Tobar fue sorprendido portando -sin la debida autorización legal- un revolver calibre 22 largo marca ECO, arma que le fue incautada.

Temas
Ver más

Bahía Blanca: juzgan a un hombre acusado de abusar de su hijo de 3 años

Doble femicidio en Bahía Blanca: preventiva para el detenido, primo y tío de las víctimas

Bahía Blanca: condena condicional para comerciante que abusó de tres de sus empleadas

Faustino Oro y Sandro Mareco elevan el ajedrez en Bahía Blanca

Afirman que en el incendio del hipermercado de Bahía Blanca no hubo "error humano"

La tragedia de Bahiense del Norte: imputaron a Leandro Ginóbili, presidente del club

Bahía Blanca: la Provincia comenzó el proceso de reconstrucción del canal Maldonado

Bahía Blanca: vaciaron la Estación Sud tras el cierre del ramal de pasajeros

Bahía: primera audiencia de formalización de la investigación bajo las reglas de sistema acusatorio

El duro mensaje de la madre de Fernando Báez Sosa: "No le dieron la oportunidad de defenderse"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La entrada del Parque Pereyra Iraola por donde cruzó el delincuente junto a la víctima.

Un delincuente raptó a una joven en City Bell, la violó en el Parque Pereyra y huyó con su auto

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El presidente Javier Milei desmintió que el Gobierno evalúe eliminar el monotributo y acusó a sectores del periodismo de impulsar “mentiras y operaciones”. 

Milei desmintió la eliminación del monotributo y dijo que "es momento de acelerar más"

Por  Agencia DIB