Bahía Blanca: llega la condena para dos hermanos que intentaron matar a otro

Penas de 8 años y medio de prisión, y de 6 años y medio fueron solicitadas en un juicio oral y público para dos hermanos que fueron acusados de intentar matar a un tercero con la intención de apoderarse de un inmueble en Bahía Blanca .

Ante el Tribunal en lo Criminal 3 de Bahía Blanca, el fiscal Jorge Viego hizo ese pedido de condena para Jimena Rocío Tobar y Roberto Jesús Tobar Cabezas por la tentativa de homicidio en perjuicio de Juan Gabriel Tobar, hermano de ambos . Jimena y Roberto Tobar fueron acusados de “coacción agravada y tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego”

Durante los alegatos, el fiscal pidió 8 años y 6 meses de prisión para el hombre, y 6 años y 6 meses para la mujer, mientras que la defensa de cada uno de ellos solicitó que sean absueltos y, en el caso del hombre se solicitó -si los jueces así lo consideraban- que sea penado solamente por la tenencia del arma de fuego.

El hecho ocurrió el 1 de marzo de 2024 cuando Jimena y Roberto Jesús amenazaron a su hermano Juan , cuando le manifestaron que lo iban a matar, con el fin de desapoderarlo del inmueble ubicado en calle Berutti 3200 esquina Tarija, Bahía Blanca.

Los agresores entraron a la casa, golpearon a Juan y le gatillaron un arma de fuego en su cabeza en varias oportunidades sin que salieran los disparos.

Con un cuchillo, Jimena atacó a Juan quien sufrió un corte en un dedo de una mano y en una pierna. Afortunadamente para la víctima, el ataque fue interrumpido por la policía.

A su vez, Roberto Jesús Tobar fue sorprendido portando -sin la debida autorización legal- un revolver calibre 22 largo marca ECO, arma que le fue incautada.