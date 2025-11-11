martes 11 de noviembre de 2025
11 de noviembre de 2025 - 16:48

Doble femicidio en Bahía Blanca: preventiva para el detenido, primo y tío de las víctimas

Maximiliano Velázquez, supuesto responsable del doble femicidio de su prima y su sobrina, podría ser condenado a prisión perpetua.

Por Agencia DIB
Mariana Belén Bustos y su mamá, Adriana Miriam Velázquez, las víctimas del doble femicidio. (La Nueva)

El Juzgado de Garantías N° 1 de Bahía Blanca -a cargo de la jueza Claudio Olivera- convirtió en prisión preventiva la detención que venía sufriendo Maximiliano Walter Velázquez, acusado del doble femicidio de su prima y su sobrina, Myriam Adriana Velázquez y Mariana Belén Bustos. informó La Nueva.

Con los elementos de prueba reunidos hasta el momento, el fiscal Jorge VIego solicitó que el hecho sea calificado como homicidio agravado por haber sido perpetrado por un hombre a una mujer, mediando violencia de género. En caso de ser condenado, la pena es de prisión perpetua.

A un mes del doble femicidio

Los hechos sucedieron el 7 de octubre, cuando Velázquez habría ingresado al domicilio de la calle Santa Fe al 2.300, a las 18.40, y se retiró antes de la medianoche.

Durante ese lapso habría provocado la muerte de ambas mujeres, una de las cuales se resistió lesionando con sus uñas al acusado. Después, para ocultar pistas, el familiar de las víctimas habría iniciado un incendio.

Para la fiscalía todas esas conductas fueron desplegadas en un contexto de violencia de género basado en una relación desigual de poder entre un hombre y una mujer, criterio que fue compartido por la jueza Olivera.

Por  Agencia DIB