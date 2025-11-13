jueves 13 de noviembre de 2025
13 de noviembre de 2025 - 17:34

Bahía Blanca: condena condicional para comerciante que abusó de tres de sus empleadas

El comerciante chino Xiling Jiang, “Leo”, fue condenado a 3 años de prisión por abuso sexual de tres mujeres que trabajaron en su comercio de Bahía Blanca.

Por Agencia DIB
La Justicia de Bahía Blanca condenó a un comerciante por abuso sexual en perjuicio de tres empleadas.

La Justicia de Bahía Blanca condenó a un comerciante por abuso sexual en perjuicio de tres empleadas.

Agencia de Noticias Judiciales

El comerciante chino Xiling Jiang, alias “Leo”, fue condenado a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual reiterado del que resultaron víctimas tres mujeres que trabajaron en su comercio de Bahía Blanca.

Más noticias
El incendio en el hipermercado de la Cooperativa Obrera.

Afirman que en el incendio del hipermercado de Bahía Blanca no hubo "error humano"
Mariana Belén Bustos y su mamá, Adriana Miriam Velázquez, las víctimas del doble femicidio. (La Nueva)

Doble femicidio en Bahía Blanca: preventiva para el detenido, primo y tío de las víctimas

Además, el juez Gabriel Giuliani le impuso reglas de conducta que deberá cumplir por el plazo de cuatro años bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de la condena. Ente ellas se encuentran fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados y evitar acercarse o tomar contacto por cualquier medio con las víctimas.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, el juez dio por probados los hechos y consideró que el relato de las víctimas fue verosímil, creíble y contundente, respaldado por el resto de la prueba, incluyendo testimonios periféricos y pericias psicológicas.

El accionar del acusado mostró intención y voluntad, ya que a pesar de ser advertido por las víctimas, continuó actuando de la misma manera, a sabiendas del daño a la integridad sexual que provocaba.

Los casos de abuso sexual

Uno de los hechos ocurrió el 28 de febrero de 2022, cuando el acusado tocó a una de las empleadas en los glúteos y la sometió a otras situaciones abusivas de similares características en contra de su voluntad y cuando se encontraba cumpliendo tareas laborales en el supermercado del hombre ubicado en 11 de Abril al 100.

Además, entre febrero de 2020 y julio de 2021 Jiang tocó en sus partes íntimas a otras dos mujeres, en reiteradas ocasiones, aprovechándose de la relación de dependencia laboral que tenían, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales. (DIB)

Temas
Ver más

Afirman que en el incendio del hipermercado de Bahía Blanca no hubo "error humano"

Doble femicidio en Bahía Blanca: preventiva para el detenido, primo y tío de las víctimas

La tragedia de Bahiense del Norte: imputaron a Leandro Ginóbili, presidente del club

Bahía Blanca: juzgan a un hombre acusado de abusar de su hijo de 3 años

Bahía Blanca: la Provincia comenzó el proceso de reconstrucción del canal Maldonado

Bahía Blanca: vaciaron la Estación Sud tras el cierre del ramal de pasajeros

Bahía: primera audiencia de formalización de la investigación bajo las reglas de sistema acusatorio

Caravanas de motos: madrugadas de descontrol en ciudades bonaerenses

Bahía Blanca, cerca del año más lluvioso de la historia

Piden la destitución de la jueza Makintach y el jury entra en su etapa final

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Frente del local donde fue encontrado ahorcado el dueño de la inmobiliaria en Costa Esmeralda.

Hallan muerto a un agente inmobiliario en el paseo comercial de Costa Esmeralda

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

¡Llegó la Noche de las Heladerías!

Llega la Noche de las Heladerías: promociones, nuevos sabores y más de 500 locales para disfrutar

Por  Martín Gainle