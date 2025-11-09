domingo 09 de noviembre de 2025
9 de noviembre de 2025 - 10:14

Bahía Blanca: juzgan a un hombre acusado de abusar de su hijo de 3 años

Los hechos de abuso sexual habrían ocurrido en Bahía Blanca entre 2019 y 2020 en el interior de dos domicilios del acusado.

Por Agencia DIB
Juzgan a un hombre por abuso sexual de su hijo en Bahía Blanca.

Juzgan a un hombre por abuso sexual de su hijo en Bahía Blanca.

Agencia de Noticias Judiciales

Comienza en Bahía Blanca el juicio a un hombre acusado de abusar de su hijo. A partir de este lunes y hasta el jueves 20, se llevará a cabo el debate por jurados para analizar la conducta del único imputado.

Más noticias
El Canal Maldonado de Bahía Blanca quedó muy dañado después de la inundación del 7 de marzo. (NA)

Bahía Blanca: la Provincia comenzó el proceso de reconstrucción del canal Maldonado
Trabajadores de Trenes Argentinos retiran el mobiliario de la estación Bahía Blanca Sud.

Bahía Blanca: vaciaron la Estación Sud tras el cierre del ramal de pasajeros

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2020 en el interior de dos domicilios contiguos propiedad del acusado, quien se encontraba separado de la madre de la víctima, y donde el pequeño de 3 años iba de visita para tomar contacto con él, de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

La denuncia fue radicada por la madre de la víctima, quien observó comportamientos extraños en el niño y una reiterada negativa a ir con su padre, acompañada de angustia y llanto. Esto derivó en visita a profesionales psicólogos infantiles, quienes detectaron los primeros indicios de abuso sexual. Y durante la instrucción de la causa se recolectaron diversas medidas de prueba que permitieron elevar la causa a juicio.

Claudia Fortunatti, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, será la jueza técnica y el debate se llevará a cabo en el quinto piso del Palacio de Tribunales, en Bahía Blanca. (DIB)

Temas
Ver más

Bahía Blanca: la Provincia comenzó el proceso de reconstrucción del canal Maldonado

Bahía Blanca: vaciaron la Estación Sud tras el cierre del ramal de pasajeros

Bahía: primera audiencia de formalización de la investigación bajo las reglas de sistema acusatorio

Caravanas de motos: madrugadas de descontrol en ciudades bonaerenses

Bahía Blanca, cerca del año más lluvioso de la historia

Bahía Blanca: juzgan a un comerciante chino por abusar de tres empleadas

Azul: detuvieron al conductor de una grúa por la muerte de un motociclista en discusión de tránsito

El Palomar: un policía retirado mató a un adolescente que intentó robarle el auto

La jueza Julieta Makintach pidió disculpas ante el jury

La Plata: se entregó el último prófugo por la balacera del hospital de Gonnet

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Discusión y muerte en las calles de Azul.

Azul: detuvieron al conductor de una grúa por la muerte de un motociclista en discusión de tránsito

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La venta de autos usados según la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Autos usados: las ventas cayeron 3,10% en octubre, pero en el año crecen casi 12%

Por  Agencia DIB