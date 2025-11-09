Bahía Blanca: juzgan a un hombre acusado de abusar de su hijo de 3 años

Juzgan a un hombre por abuso sexual de su hijo en Bahía Blanca. Agencia de Noticias Judiciales

Comienza en Bahía Blanca el juicio a un hombre acusado de abusar de su hijo. A partir de este lunes y hasta el jueves 20, se llevará a cabo el debate por jurados para analizar la conducta del único imputado.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2020 en el interior de dos domicilios contiguos propiedad del acusado, quien se encontraba separado de la madre de la víctima, y donde el pequeño de 3 años iba de visita para tomar contacto con él, de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

La denuncia fue radicada por la madre de la víctima, quien observó comportamientos extraños en el niño y una reiterada negativa a ir con su padre, acompañada de angustia y llanto. Esto derivó en visita a profesionales psicólogos infantiles, quienes detectaron los primeros indicios de abuso sexual. Y durante la instrucción de la causa se recolectaron diversas medidas de prueba que permitieron elevar la causa a juicio.

Claudia Fortunatti, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, será la jueza técnica y el debate se llevará a cabo en el quinto piso del Palacio de Tribunales, en Bahía Blanca. (DIB)

