Bahía Blanca: le quiso vender el teléfono celular que le había robado a su marido

Detenido por robo en Bahía Blanca.

Un hombre fue aprehendido en Bahía Blanca luego de que quisiera venderle a una mujer el teléfono celular que le había robado a su pareja.

El hecho ocurrió en el barrio Noroeste de Bahía y el detenido fue identificado como Dilan Vásquez Coronel, de 24 años, quien había sido contactado a través de la red social Facebook por una mujer que, aparentemente, quería comprarle un celular. Es que acuerdo con las características que se exhibían en la publicación, podía tratarse del aparato que le habían robado a su marido.

Según informa el diario La Nueva, la mujer y el vendedor acordaron encontrarse en la esquina de las calles Líbano y Catamarca, aunque también dio aviso a la Policía. Cuando la mujer comprobó que el teléfono en cuestión era el que había sido sustraído a su pareja, los uniformados capturaron al vendedor. Y ya en la dependencia policial, Vásquez Coronel fue reconocido también como uno de los ladrones.

La causa está caratulada como robo doblemente agravado por cometerse en poblado y en banda, y por uso de arma. (DIB) GML

Para compartir en redes







