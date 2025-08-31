domingo 31 de agosto de 2025
31 de agosto de 2025 - 15:28

Bahía Blanca: le quiso vender el teléfono celular que le había robado a su marido

Por redes sociales, la mujer y el vendedor acordaron encontrarse en una esquina bahiense. Durante la supuesta transacción, el delincuente fue detenido.

Por Agencia DIB
Detenido por robo en Bahía Blanca.

Detenido por robo en Bahía Blanca.

Un hombre fue aprehendido en Bahía Blanca luego de que quisiera venderle a una mujer el teléfono celular que le había robado a su pareja.

Más noticias
bahia blanca: a 25 anos de un doble crimen que conmovio a la ciudad

Bahía Blanca: a 25 años de un doble crimen que conmovió a la ciudad
La cuestionada fiscal Virginia Creimer. (Tiempo Judicial)

Las pericias cuestionadas de Virginia Creimer: de juicios mediáticos a denuncias judiciales

El hecho ocurrió en el barrio Noroeste de Bahía y el detenido fue identificado como Dilan Vásquez Coronel, de 24 años, quien había sido contactado a través de la red social Facebook por una mujer que, aparentemente, quería comprarle un celular. Es que acuerdo con las características que se exhibían en la publicación, podía tratarse del aparato que le habían robado a su marido.

Según informa el diario La Nueva, la mujer y el vendedor acordaron encontrarse en la esquina de las calles Líbano y Catamarca, aunque también dio aviso a la Policía. Cuando la mujer comprobó que el teléfono en cuestión era el que había sido sustraído a su pareja, los uniformados capturaron al vendedor. Y ya en la dependencia policial, Vásquez Coronel fue reconocido también como uno de los ladrones.

La causa está caratulada como robo doblemente agravado por cometerse en poblado y en banda, y por uso de arma. (DIB) GML

Temas
Ver más

Bahía Blanca: a 25 años de un doble crimen que conmovió a la ciudad

Las pericias cuestionadas de Virginia Creimer: de juicios mediáticos a denuncias judiciales

Bahía Blanca: cuatro años de prisión por enviar droga por Uber

Bahía Blanca: tras el veto a la emergencia, Kicillof recorrió las obras a casi seis meses de la inundación

La oposición no logró rechazar el veto de Milei a la emergencia de Bahía Blanca

La Matanza: acorralado por la Policía, se suicidó el sospechoso de haber asesinado a una mujer

Un policía mató a un hombre que intentó robarle el arma en el barrio porteño de La Boca

Mar del Plata: detuvieron a un hombre por trata, quien tatuaba el cuerpo de las víctimas a la fuerza

Una adolescente fue amenazada de muerte por la madre de una compañera en el colegio Albert Thomas de La Plata

Hallaron el cuerpo de una mujer en el patio de su casa y su hija es la principal sospechosa

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Rosa Candela Santa María fue asesinada en González Catán.

La Matanza: acorralado por la Policía, se suicidó el sospechoso de haber asesinado a una mujer

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El fiscal Guiillermo Marijuan investiga al poder sindical, el control estatal y los negocios con medicamentos

Un plan, una caja y las tres causas de Marijuan: Osprera, Uatre y Suizo Argentina