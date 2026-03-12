Cuando una ciudad se alinea, el desarrollo llega

El anuncio de una inversión de 3.000 millones de dólares para vincular el desarrollo de Vaca Muerta con el complejo industrial y portuario de Bahía Blanca es mucho más que una noticia económica.

El anuncio de una inversión de 3.000 millones de dólares para vincular el desarrollo de Vaca Muerta con el complejo industrial y portuario de Bahía Blanca es mucho más que una noticia económica. Es, sobre todo, una señal clara de lo que puede ocurrir cuando una comunidad logra alinear sus fuerzas en una misma dirección.

El proyecto impulsado por Transportadora de Gas del Sur contempla la construcción de un poliducto de más de 570 kilómetros y nuevas instalaciones industriales y portuarias para procesar líquidos derivados del gas natural. Se trata de la mayor inversión anunciada en la historia argentina para el procesamiento de estos productos.

Pero detrás de los números, los miles de millones de dólares, los miles de puestos de trabajo y las exportaciones proyectadas, hay algo más importante: una ciudad que supo construir condiciones para atraer una inversión estratégica.

Bahía Blanca logró consolidar durante décadas un entramado institucional, industrial y académico que hoy se transforma en una ventaja competitiva. Un puerto con infraestructura y experiencia técnica, un polo petroquímico consolidado, universidades que forman profesionales especializados, empresas proveedoras con trayectoria y una comunidad acostumbrada a convivir con la actividad productiva.

Nada de esto ocurre por casualidad.

El desarrollo sostenido de una región es siempre el resultado de decisiones políticas, planificación de largo plazo, inversión privada y un entramado institucional que funciona. Cuando esos factores se combinan y se sostienen en el tiempo, el resultado aparece.

En este caso, el anuncio refleja precisamente eso: una convergencia entre Estado, empresas, instituciones y comunidad.

Necesidad de dólares

La Argentina necesita dólares, necesita exportar más y necesita agregar valor a sus recursos naturales. El desarrollo energético que impulsa Vaca Muerta representa una oportunidad histórica, pero esa oportunidad solo puede transformarse en crecimiento real cuando existen ciudades preparadas para recibir y potenciar esas inversiones.

Bahía Blanca demuestra que ese camino es posible.

El desafío, ahora, es que este ejemplo sirva también como aprendizaje para otras regiones del país. Porque el desarrollo no llega por azar ni por decreto: se construye con acuerdos, con planificación y con trabajo conjunto.

En tiempos donde muchas veces predominan las diferencias y las discusiones estériles, experiencias como esta recuerdan algo esencial: cuando una ciudad, su dirigencia política, su sector productivo y sus instituciones trabajan en la misma dirección, los proyectos dejan de ser promesas y se transforman en realidad.

Tal vez esa sea la lección más importante de este anuncio.

Es momento de dejar de lado las rispideces, elevar la mirada y entender que el verdadero desafío no es competir entre nosotros, sino trabajar juntos para que el desarrollo llegue y se sostenga en el tiempo.

Porque cuando una comunidad se pone de acuerdo en lo esencial, el futuro empieza a construirse.

Fuente: Agencia DIB