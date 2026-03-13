Con apellido ilustre y zurda fina, Nicolás Barros Schelotto se gana su lugar en Gimnasia

Nicolás Barros Schelotto no solo porta el apellido de Guillermo -su padre- y Gustavo, símbolos del Lobo, sino que empieza a construir su historia de la mano de su zurda.

El fútbol tiene un lugar especialmente reservado para los zurdos. Maradona y Messi, los mejores de la historia, pueden ratificar el concepto. Están en el pedestal de los elegidos. Gimnasia , que supo ser la última morada de Diego, tiene el suyo. No se trata de ponerlo a la misma altura, está claro. Apenas destacar al niño prodigio de La Plata , que creció en una familia con ADN del Bosque. Se trata de Nicolás Barros Schelotto , que no solo porta el apellido de Guillermo -su padre- y Gustavo, símbolos del Lobo. Con apenas 19 años, y 18 partidos en Primera División, está construyendo un camino que indefectiblemente lo conducirá a Europa, ¿y a la Selección Argentina?

No son líneas cargadas de grandilocuencia. De ningún modo. El pibe todavía es un diamante en bruto. Se pulió en Estados Unidos, donde Guillermo terminó la carrera de “7” bravo y en su vuelta a la MLS como entrenador, tras perder la final con Boca ante River en Madrid. Poco tiempo antes de la pandemia, el Mellizo era el entrenador de Los Angeles Galaxy y Nico, un chico de la “high school”. En el medio de las clases, el adolescente seguía sus lazos familiares como futbolista del Ventura Country FC, franquicia del conjunto hollywoodense.

Sin embargo, la Navidad de 2024 le abrió las puertas de este presente promisorio. Con la idea de seguir entrenando, solicitó permiso para sumarse a las rutinas de las divisiones inferiores. ¿Quién le iba a decir que no al hijo de un ídolo tripero? Cuando empezó a rodar la pelota bajo su suela, sorprendió a Fernando Zaniratto, por entonces técnico de la Reserva, quien lo convenció para que se quedara en La Plata. El pibe, fanático de Gimnasia, no lo dudó.

Y después de romper el molde en el Torneo Proyección, la salida de Alejandro Orfila fue el efecto mariposa que necesitaba para su gran posibilidad. Porque Zaniratto llegó a la Primera y junto al técnico que lo vio sedujo una tarde de verano, el propio Nicolás, que debutó el 19 de octubre del año pasado en el clásico platense, nada menos, y nunca más dejó la titularidad.

nico3

La derrota con Estudiantes, 2 a 0 en el estadio Uno, no lo apichonó. Jugó con River, Vélez y Platense, todos en un nivel más que aceptable y con sendas victorias. Llegó a los playoffs con Barracas Central y hubo otro triunfo tripero. Sin embargo, volvió a caer en el derby de las diagonales y su equipo quedó eliminado. La experiencia, de todos modos, fue el punto de partida. Y este 2026 empieza a ser muy positivo.

Nicolás Barros Schelotto: el pibe de los golazos

Barros Schelotto es el pibe de los golazos. A Racing le marcó un gol olímpico en la 1ª fecha del campeonato. Sí, a partir de un tiro de esquina, venció a Facundo Cambeses. Solo otros dos futbolistas de Gimnasia habían logrado marcar por la vía de un córner: Brahian Alemán en 2017 y Matías García en 2019. Ninguno made in La Plata.

Dos fechas después, le hizo un gol a Aldosivi de tiro libre y desde un ángulo algo cerrado. También se produjo en el Bosque, donde el conjunto local ganó 3 a 1. Y más reciente, el miércoles en el Florencio Sola, gestó el primer grito con una depurada técnica, un remate de zurda con poco recorrido que se clavó en el segundo palo de Facundo Sanguinetti.

nicolas-barros-schelotto_862x485

"Le pega mejor que yo"

Según su papá, que hizo 177 goles en 629 partidos repartidos en Gimnasia, Boca y Columbus Crew, el segundo de sus cuatro hijos “le pega mejor que yo”. Y por lo visto, hay que darle la razón al Mellizo, que lo sufrió en carne propia en noviembre del año pasado, cuando lo enfrentó con Vélez y cayó por 2 a 0.

Nico estuvo cerca de jugar en Sevilla. Sin ir más lejos, realizó una prueba en la que no tuvo éxito, por eso regresó al país. En Gimnasia está mostrando todo su talento. Tiene un guía, un ídolo al que podría enfrentar si sus caminos se cruzan en los playoffs: Leandro Paredes.

Sí, hace cuatro años, cuando Argentina conquistó la tercera estrella en Qatar, le hizo una declaración de devoción en su cuenta de Instagram. “Sos mi ídolo y no hay nada mejor que verte con esos colores y verte levantar el trofeo que tanto soñaste y todos soñamos”, consignó el joven nacido el 22 de septiembre de 2026. “Cuando te veo jugar me da una felicidad gigante y una tranquilidad de saber que el tipo que se te ponga enfrente ,sea quien sea , sea el momento que sea, le vas a complicar la vida para que te pueda pasar. Me vuelve loco verte jugar”, agregó sin rubores.

Con la “10” del Lobo en el dorsal, el número de los destacados, Barros Schelotto se mueve con soltura en el doble cinco, habitualmente cerca de Augusto Max. Y Gimnasia, que el año pasado sufrió para permanecer en Primera División, hoy mira más la tabla de arriba que la de abajo. Mucho tiene que ver Zaniratto. Tuvo ojo de buen cubero para descubrir una joya empezaba a brillar en Estancia Chica.

Fuente: Agencia DIB