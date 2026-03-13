Proponen que Mar del Plata tenga su propio sistema de VTV

Los cambios en la VTV no llegan a PBA: cómo siguen los plazos para hacerla

La propuesta fue planteada por el concejal y presidente del bloque UCR + Nuevos Aires Ariel Bordaisco , quien sostuvo que existen fundamentos legales y antecedentes judiciales que permitirían a los municipios desarrollar su propio esquema de control técnico.

“Tenemos que salir del monopolio que tiene la Provincia y de esta pelea ideologizada que propone el gobernador” , afirmó el edil. Según explicó, la Constitución Nacional reconoce la autonomía municipal y la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que el uso de la vía pública es regulado por las autoridades locales , lo que abriría la puerta a sistemas municipales de verificación .

El debate se produce luego de que el Gobierno nacional confirmara esta semana cambios en el sistema de verificación técnica vehicular, una reforma que fue oficializada en el Boletín Oficial y respaldada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Sin embargo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires aclaró que no aplicará esas modificaciones en territorio bonaerense, por lo que las plantas de verificación continuarán funcionando con el esquema actual.

Fuentes del Gobierno provincial señalaron a Agencia DIB que no está en análisis avanzar con las modificaciones en el territorio. “Es muy necesaria la VTV como funciona en la actualidad. Necesitamos mantener los controles en medio de la desinversión que hace Nación en las rutas del país”, indicaron.

Quilmes y Avellaneda

En ese contexto, Bordaisco planteó que los municipios podrían avanzar con un sistema propio que conviva con la normativa nacional. “Municipios como Quilmes y Avellaneda ya cuentan con su propio sistema de revisión técnica vehicular, lo que demuestra que es un camino posible y legal dentro del marco normativo vigente”, señaló. Con esto, el edil se refirió a recientes decisiones judiciales que, según su interpretación, brindan respaldo para avanzar en esta alternativa.

Uno de los casos es el de Quilmes, donde el Juzgado en lo Contencioso Administrativo local dictó una medida cautelar a favor de una planta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) habilitada por el municipio. En ese fallo se ordenó a la Provincia y a los municipios abstenerse de sancionar a conductores que tuvieran ese certificado hasta que se resuelva el conflicto legal sobre su validez.

Otro antecedente citado es un fallo de la Justicia de Avellaneda, que anuló una multa a una conductora que tenía una revisión técnica emitida por un taller privado habilitado por ordenanza municipal. El tribunal sostuvo que el ciudadano no puede ser responsabilizado por disputas de competencia entre organismos estatales cuando realizó el control en un establecimiento autorizado.

Estas decisiones judiciales, además, remarcan que el conductor actúa de buena fe cuando cumple con un control técnico habilitado por una autoridad pública, aun cuando exista un conflicto entre jurisdicciones.

El sistema actual en General Pueyrredon

En Mar del Plata y Batán el servicio de VTV depende exclusivamente del sistema provincial. A pesar del crecimiento del parque automotor en los últimos años, no se amplió la cantidad de plantas habilitadas en el distrito.

Actualmente funcionan dos establecimientos: uno ubicado en Saavedra al 3200 y otro en Batán, en el kilómetro 9,5 de la ruta 88.

Debate abierto

Desde el bloque de concejales de La Libertad Avanza también impulsaron un proyecto de comunicación para que la Provincia adhiera a los cambios nacionales en el sistema de verificación vehicular, con el objetivo de que impacten en Mar del Plata y Batán.

Mientras tanto, Bordaisco sostuvo que el municipio debería analizar la posibilidad de crear su propio esquema. “Tenemos que estudiar seriamente un sistema que acerque el servicio al vecino, genere competencia y termine con estructuras cerradas que encarecen y dificultan los trámites”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB