domingo 02 de noviembre de 2025
2 de noviembre de 2025 - 09:46

Bahía Blanca: juzgan a comerciante chino por abusar de tres empleadas

El hombre, apodado “Leo”, llega a juicio acusado de abuso sexual reiterado, a través de tocamientos, en el comercio de Bahía Blanca.

Por Agencia DIB
El comerciante chino será juzgado esta semana en Bahía Blanca.

Los días martes y miércoles de esta semana será juzgado Xiling Jiang, alias “Leo”, quien está acusado de abusar a través de tocamientos de tres empleadas de su comercio ubicado en Bahía Blanca.

Según indica la Agencia de Noticias Judiciales, uno de los hechos ocurrió el 28 de febrero de 2022, cuando el acusado tocó a una de las empleadas en los glúteos y la sometió a otras situaciones abusivas de similares características en contra de su voluntad, y cuando se encontraba cumpliendo tareas laborales en el supermercado del hombre, ubicado en 11 de Abril al 100 de esa ciudad bonaerense.

Además, entre febrero de 2020 y julio de 2021 Jiang tocó en sus partes íntimas a otras dos mujeres, en reiteradas ocasiones, aprovechándose de la relación de dependencia laboral que tenían.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, el hombre llega a juicio acusado de abuso sexual, reiterado. El debate se llevará adelante en dependencias del Juzgado Correccional Nº 1, cargo del juez Gabriel Giuliani. (DIB)

