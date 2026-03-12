jueves 12 de marzo de 2026
12 de marzo de 2026 - 09:41

San Nicolás: los buscaban por robos y cayeron en el predio de Expoagro

La Policía arrestó a dos sospechosos y secuestró vehículos, herramientas utilizadas para los robos y dinero en efectivo.

Por Agencia DIB
Las camionetas secuestradas por el Grupo Táctico Operativo en Expoagro.

Las camionetas secuestradas por el Grupo Táctico Operativo en Expoagro.

GTO

Los buscaban por robos reiterados y los encontraron en el lugar más público posible: la Policía detuvo a dos hombres de 22 y 27 años en el predio de Expoagro, en San Nicolás, y se secuestraron dos camionetas y distintos elementos vinculados a los hechos investigados.

El operativo, según cuenta El Norte, fue realizado por el Grupo de Tareas Operativas (GTO) que se encontraba trabajando en el evento desarrollado en el Predio Ferial y Autódromo de la ciudad bonaerense.

Secuestros

Durante la intervención, incautaron una camioneta Renault Kangoo gris sin dominio y una camioneta Ford F-150 roja, vehículos que habrían sido utilizados por los detenidos para cometer los ilícitos.

En el interior de los rodados, la policía secuestró dos ruedas de auxilio rodado 20 pertenecientes a camionetas, que habían sido sustraídas previamente.

Además, incautaron herramientas presuntamente utilizadas para concretar los robos. Entre los elementos hallados había dos tijeras corta pernos, una llave cruz casera en una de sus puntas con llave antirrobo y una llave antirrobo cromada.

Los dos aprehendidos permanecen alojados mientras avanza la causa. La investigación quedó a cargo de la UFI N°6 del Departamento Judicial San Nicolás.

Fuente: Agencia DIB

