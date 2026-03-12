Fin de semana con música, empanadas, asado y cerveza para celebrar San Patricio

Asado pampeano en Juan E. Barra en el fin de semana de Adolfo Gonzales Chaves.

Domingo 15, a las 12:00, en el Viejo Almacén.

Fin de semana con tenis internacional, la carrera de la Mujer, ciclismo y senderismo

Fin de semana para celebrar el Día de la Mujer y con mucho campo

Feria de artesanías, espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas libres de gluten y servicio de cantina. Entrada gratuita.

Domingo 15, desde las 11:00, en la Plaza principal.

Artesanías, emprendimientos, elección de la mejor empanada casera y juegos tradicionales como rayuela, elástico, sapo, tejo y bochas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipioalem/

17° Fiesta Provincial del Olivo en Coronel Dorrego

Viernes 13, a las 8:30; sábado 14, a las 15:00 y domingo 15, a las 13:00, en el Vivero Parque Coronel Dorrego.

Charlas técnicas, puestos de olivicultores, patio de comidas, espectáculos musicales, chef en vivo, artesanías, emprendimientos locales y concurso de platos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismodorrego/?hl=es

16° Fiesta del Asado Pampeano en Juan E. Barra, Adolfo Gonzales Chaves

Sábado 14, a las 21:00 y domingo 15, a las 8:00, en el predio municipal.

Sábado, baile familiar; domingo, concurso de asadores, espectáculos musicales. Cierre con Nico Mattioli. Entrada: bono contribución de $3.000.

Más información: www.instagram.com/fiestadelasadopampeano/

San Patricio en Marcos Paz

Sábado 14 y domingo 15, desde las 13:00, en el Paseo de la Estación. Patio gastronómico, productores de cerveza artesanal, espectáculos y feria de artesanías. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiomarcospaz/

Biergarten, San Patricio en Coronel Suárez

Sábado 14, desde las 18:00 y domingo 15, a partir del mediodía, en el Paseo del Riel.

Patio gastronómico, feria de artesanías y emprendimientos, productos temáticos y cervezas artesanales locales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/suarveceroscs/

VILLARINO - Fiesta Provincial de la Cebolla rs

16° Fiesta Provincial de la Cebolla en Hilario Ascasubi, partido de Villarino

Sábado 14, desde las 9:00 y domingo 15, a las 11:00, en el Polideportivo de Hilario Ascasubi.

Charlas técnicas, muestra agroindustrial, patio de comidas, artesanías, emprendimientos y entretenimientos. Bono contribución mayores de 12 años: sábado, $2000 y domingo, $3000.

Más información: www.instagram.com/comision.de.festejos.ascasubi/

56º Fiesta Anual Tradicionalista Fortín Tradición y Libertad en Coronel Pringles

Jueves 12, a las 20:30; viernes 13, a las 21:00; sábado, a las 13:00 y domingo 15, desde las 9:00, en diferentes espacios de la ciudad.

Actividades criollas, almuerzo para delegaciones e invitados y por la noche, elección de la Flor Fortinera, espectáculos folclóricos y jineteada. Entrada arancelada. Programación: www.facebook.com/fortintradicion.libertad

Gran Fiesta Gaucha en Lucila del Mar, partido de La Costa

Viernes 13 al domingo 15, desde la mañana, en la Ruta Interbalnearia KM 338, Lucila del Mar.

Competencias criollas, jineteadas, pruebas de rienda, pialada de terneros, campeonato de truco, bailantas con música en vivo, cantina, parrilla, puestos gastronómicos, de artesanías y pilcheros. Clasificatoria Jesús María 2027. Más de $20.000.000 en premios. Entrada arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/gauchosunidos_luciladelmar/

43º Música en la Plaza 2026 en Luján

Viernes 13, a las 18:00; sábado 14, desde las 14:00; y domingo 15, a partir de las 15:30, en la Plaza Belgrano.

Viernes, noche consagrada al Rock que contará con la participación de los artistas locales y cierre con Los Abuelos de la Nada. Sábado, espectáculo de música urbana con Nahuel Villegas y Picky Lejano Oeste con su banda, entre otros invitados. A partir de las 16 horas, presentación de los grupos folclóricos locales, y gran cierre con Los del Salta, Luciana Jury y Los Manseros Santiagueños. Domingo 15, cierre con Miguel Conejito Alejandro junto a Banda XXI. Durante los tres días, puestos de artesanías y food trucks con un patio gastronómico y cervecero. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/

Festival de Folclore en Lincoln

Domingo 15, a las 17:00, en el Aeródromo de Lincoln.

Artistas locales y espectáculos de folclore en vivo. Servicio de cantina. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismolincoln/

Preliminar de Tango 2026 – Subsede Zárate

Domingo 15, a partir de las 11:00, en el Espacio Cultural Negro de la Riestra, H. Yrigoyen y Costanera.

Como sede del Preliminar Oficial del Mundial de Tango BA 2026, participan artistas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Campeonato oficial en las categorías Tango Pista y Tango Escenario. Campeonato no oficial, Tango Senior, TMV (tango, milonga y vals). Inscripción y entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturazarate/

5° Encuentro Nacional de Teatreras Populares "Luna Creciente" en Mar Azul, Villa Gesell

Jueves 12 al martes 17, desde las 16:00, en la Casa de la Cultura de Mar Azul Mercedes Sosa.

Corredor teatral regional con perspectiva de género. Espectáculos artísticos, talleres, plenarios y música en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/encuentro.luna.creciente/?g=5

1º Encuentro de Rodanteros en Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen

Viernes 13, a las 14:00; sábado 14, a las 10:00 y domingo 15, desde las 11:00, en el Complejo Deportivo Municipal.

Recorridos turísticos, deportes, juegos, karaoke, espectáculos en vivo, feria franca y emprendimientos, talleres y charlas. Domingo despedida a los rodanteros. Cantina a cargo de Bomberos Voluntarios.

Más información: www.instagram.com/municipalidadhy/

2° Juntada Extra Oficial Multimarca en Pigüé, partido de Saavedra

Domingo 15, a partir de las 9:00, en el Parque Municipal Fortunato Chiappara.

Coches clásicos modificados, audio cars, tunning, patio de comidas, limbo con premios y sorteos. Entrada gratuita.

Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/evento/2-juntada-extra-oficial/

5º Encuentro Nacional de Artesanos en San Vicente

Viernes 13 al domingo 15, desde las 10:00, en la Estación Cultural.

Feria de artesanías, muestra de fileteado porteño, espectáculos en vivo y patio de comidas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/sanvicenteculturaenred_2020/

Expo Cactus Cazón 2026, partido de Saladillo

Sábado 14 y domingo 15, desde las 10:00, en el predio del ferrocarril, RN 205, KM 170.

Muestra de viveristas y paisajistas, venta de plantas, flores, cactus, macetas, insumos y abonos para la jardinería, puestos gastronómicos, feria de emprendimientos y artesanías, juegos y espectáculos en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/expo.cactus/

Fuente: Agencia DIB