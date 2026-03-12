Docentes universitarios paran una semana y se complica el inicio del ciclo lectivo

El próximo lunes 16 de marzo, cuando miles de universitarios comiencen oficialmente el ciclo lectivo 2026 , no podrán hacerlo por un paro nacional . Se trata de una medida de fuerza de una semana que impactará en diversas facultades y escuelas dependientes de las universidades .

El reclamo del sector es por la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el llamado a paritarias para los salarios , que desde fines de 2023 acarrean una pérdida de alrededor del 50% en relación a la inflación. Y si bien el reclamo cuenta con el apoyo de todas las entidades, el rol de Conadu y Conadu Histórica (que nuclean el 80% de la docencia universitaria y preuniversitaria del país), es clave.

A través de un comunicado, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales que reúne a los gremios de docentes y al de no docentes confirmaron su plan de lucha llamaron a una semana de protestas del 16 al 21 de marzo en todas las universidades . Como lunes 23 y martes 24 es feriado, las clases se retomarán el miércoles.

Sin embargo, en caso de que el Gobierno nacional no responda al pedido de los educadores, que exigen la plena implementación de la ley, la medida de fuerza podría escalar a tiempo indeterminado, lo que pondrá en peligro el desarrollo del primer cuatrimestre en todas las facultades.

También, como es el caso de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) o la Universidad de Buenos Aires (UBA), los paros afectan a los colegios secundarios que dependen de esas casas de estudios.

El conflicto con el sector comenzó en 2024, cuando las universidades nacionales impulsaron fuertes manifestaciones producto del atraso de las transferencias presupuestarias desde Nación, mientras que el año pasado, con apoyo opositor, se sancionó una ley que pretendía recomponer salarios en ese sector. El presidente Javier Milei la vetó, pero la oposición lo insistió en ambas cámaras y revirtió ese rechazo.

Al día de hoy, no obstante, su aplicación se encuentra completamente paralizada pese a existir un fallo judicial que obliga al Ejecutivo a realizar esa transferencia. Para ganar tiempo, el oficialismo presentó un contraproyecto con menores incrementos bajo la promesa de que, en caso de aprobarse, darán los fondos para su aplicación.

Más allá del paro de la próxima semana, los gremios advierten sobre la profundización del plan de lucha. En ese sentido, la Conadu Histórica propuso un nuevo paro para la semana del 30 de marzo. Serían tres días sin clases, que se suman a los dos del feriado de Semana Santa (jueves 2 y viernes 3 de abril).

Fuente: Agencia DIB