Capital Humano exigió explicaciones por presunto "adoctrinamiento político" en escuelas de Morón

El Ministerio de Capital Humano , a través de la Secretaría de Educación, exigió “explicaciones” tanto a las autoridades de la provincia de Buenos Aires como al intendente de la localidad de Morón , Lucas Ghi , a partir de una nota que trascendió en medios de comunicación en la que se afirma que el Gobierno está “empecinado en negar o justificar el terrorismo de Estado" . Es en el marco de una actividad que se realizará en el distrito con motivo del 50º aniversario del Golpe de Estado de 1976 , y en la que se solicita a las familias que enviaran a las escuelas pañuelos blancos intervenidos con frases relativas a la fecha . Así, el ministerio habla de “adoctrinamiento de los estudiantes” .

Según un comunicado de la cartera que conduce Sandra Petovello , “de acuerdo con el documento en circulación, cuya autenticidad debe ser verificada con precisión , la Directora de Educación del Municipio solicitó a las instituciones educativas que las familias enviaran un pañuelo blanco intervenido con frases, nombres o símbolos, para realizar un trabajo didáctico en el marco de una actividad que se desarrollará el próximo 22 de marzo, incluyendo en la consigna la expresión dirigida a los niños: ‘Frente a un gobierno empecinado en negar o justificar el terrorismo de Estado’ ”.

“ Lo trascendido podría enmarcarse en un hecho de adoctrinamiento partidario en un contexto escolar , en el que una funcionaria pública promovería la transmisión de posicionamientos político-partidarios a los estudiantes”, se afirmó desde el Gobierno.

El texto continúa : “Este tipo de situaciones podría afectar la integridad psicológica de los estudiantes, el derecho a una adecuada educación cívica y el libre desarrollo de su pensamiento” .

“Libertad de pensamiento”

El Ministerio de Capital Humano recordó en el comunicado varias leyes y convenciones que reconocen el derecho de niños y jóvenes a la “libertad de pensamiento y expresión”. Se citó a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley N° 26.206 de Educación Nacional.

Además, se recordó la Ley N° 26.892 de Promoción de la Convivencia en las Instituciones Educativas y el Decreto 415/2006, reglamentario de la Ley N° 26.061, así como el Decreto 1086/2024, que incorporó “disposiciones vinculadas a la protección de la libertad de pensamiento de niños y adolescentes”, y establece además que “la imposición de posicionamientos político-partidarios en el ámbito educativo vulnera su dignidad, su integridad personal y sus derechos a la educación y la libertad”.

Pedido de investigación

De ese modo, Capital Humano solicitó que “se informe si se inició una investigación para esclarecer los hechos; qué medidas se adoptarán respecto de las autoridades que habrían permitido u organizado las actividades; con qué mecanismos cuenta el ministerio provincial para prevenir o sancionar situaciones de adoctrinamiento político-partidario; si existieron denuncias similares; y qué protocolos se aplican o se aplicarán para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en los establecimientos educativos”.

Fuente: Agencia DIB