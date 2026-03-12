Una fábrica de baterías y otra de termos en crisis por las importaciones

La apertura de las importaciones sumado a la caída en el consumo provocó que dos empresas históricas que operan en país tuvieran que avanzar con despidos y cambiar la matriz de trabajo. Se trata de la brasileña Baterías Moura que cerrará dos líneas de producción y Lumilagro , quien avanzó con decenas de despidos y comenzó traer sus productos desde China.

En el caso de Moura , se informó que dará de baja dos líneas de producción en su planta ubicada en el Parque Industrial de la localidad de Pilar , una decisión que pone en riesgo al menos 25 puestos de trabajo y que vuelve a encender las alarmas en el sector industrial.

En principio, la planta mantendrá cerca de 180 empleados entre operarios, administrativos y personal de logística, mientras decidió importar las baterías para camiones desde Brasil.

Sin embargo, el Sindicato Químico de Pilar, que representa a los empleados de la planta, advirtió que este ajuste podría ser apenas el comienzo de una reestructuración más amplia, y reclamó la apertura de mesas de diálogo con la empresa para proteger los puestos de trabajo y buscar reubicaciones internas.

La otra compañía en alerta máxima es Lumilagro, que tras una caída de ventas del 50%, dio un giro en su negocio. Avanzó en el último tiempo con el despido de unos 170 trabajadores y comenzó a importar desde China.

“En 2022 teníamos 220 trabajadores, pero en los últimos dos años tuvimos que reducir el plantel y 170 personas se fueron con retiro voluntario. Fue un proceso dolorosísimo”, contó el director ejecutivo de la compañía, Martín Nadler. Actualmente la firma quedó con unos 50 empleados directos y otros 50 indirectos.

En este nuevo esquema, Lumilagro importa las ampollas de vidrio desde India y Vietnam, mientras que los termos de acero inoxidable se fabrican en China. A pesar del cierre de los hornos, la planta de Tortuguitas seguirá funcionando con menor actividad. Allí se fabrican algunos termos de acero y se realizan tareas de personalización y serigrafía de botellas térmicas, muchas vinculadas a licencias de clubes de fútbol y personajes de Disney.

