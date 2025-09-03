Bahía Blanca: femicida niega haberle enviado mensajes de Facebook a la madre de la víctima

Jonathan Luna, el femicida de Micaela Ortega (12) , quien en 2016 se convirtió en la primera víctima en el país de grooming seguido de muerte, fue trasladado a Bahía Blanca y le dijo al Juez de Ejecución Penal Nº 1 que no le envió por las redes sociales mensajes a Mónica Cid , la madre de la víctima.

De acuerdo con el diario La Nueva , el sujeto, condenado a perpetua y detenido en el Pabellón de Diversidad de la Unidad Penal Nº 32 de Florencio Varela, fue trasladado por orden del doctor Claudio Brun, a partir de la presentación realizada a principios del mes pasado por la abogada Fernanda Petersen .

"Niega haber sido quien llevó adelante esta comunicación. Si bien el juez desde el primer momento pidió medidas de prueba y trabajó muy rápido, vamos a ampliarlas para determinar que fue él y actuar en consecuencia", sostuvo la letrada en declaraciones al Servicio Informativo de LU2.

Petersen, quien representa a Cid, sostuvo: "Queremos seguir con esto para determinar realmente qué es lo que sucedió. Es importante determinarlo por Mónica y su familia, para que tengan la tranquilidad de que no se vuelva a repetir". Comentó que Luna refirió que desde hace un tiempo no tiene teléfono celular y que utiliza el de su pareja para comunicarse con sus familiares en la provincia de Tucumán.

"Tenemos sobrados motivos para no creerle y estimar que siempre ha podido disponer de medios tecnológicos, y claramente intenta amedrentar y hostigar a la familia de Micaela", opinó Petersen. "Es importante que se haya realizado esta audiencia y que estuviera cara a cara con el juez, para que sepa que estas situaciones no solo no corresponden, sino que van a ser sancionadas en el marco de lo que corresponda dentro de la ejecución de la pena", siguió diciendo, citado por La Nueva.

Mensajes a la madre de Micaela Ortega

Tal como informó la agencia DIB el mes pasado, Jonathan Luna le habría mandado un mensaje por las redes sociales a Mónica Cid, la madre de la víctima, buscando que lo perdonen. La situación no solo generó angustia en la mujer, sino que llevó a su abogada a presentar un escrito en la Justicia para que requisen el calabozo de Luna y lo sancionen.

“Es impensado el nivel de perversión que tiene”, dijo por entonces Petersen sobre el hombre que recibió prisión perpetua. “Espero que algún día usted me pueda perdonar”, “hoy estoy pagando mi error”, le habría escrito Luna a través del perfil de Facebook Jon Jony.

El homicida tiene condena firme, que actualmente la purga en un pabellón de diversidad sexual -en agosto de 2022 cambió su identidad como “Yoana” Luna- de la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela. Está a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Bahía Blanca, donde Petersen hizo el planteo en el día de la fecha.

El crimen de Micaela Ortega

El 23 de abril de 2016 Micaela Ortega, una nena de 12 años que vivía en Bahía Blanca, decidió marcharse de su hogar para verse con Jonathan Luna. Luna la había contactado a través de Facebook y se había hecho pasar por otra chica de su edad. Le dijo que necesitaba ayuda para fugarse porque tenía problemas en su casa y así la convenció de verse.

El cuerpo de Micaela apareció el 28 de ese mes en las afueras de Bahía Blanca con síntomas de estrangulación. Los investigadores comprobaron que Luna tenía cuatro perfiles falsos en la red social Facebook. Fue detenido en su casa del barrio Saladero, que sus vecinos intentaron incendiar tras conocer la noticia. En su poder tenía la planchita de pelo y otras pertenencias de la víctima. (DIB) GML