viernes 07 de noviembre de 2025
7 de noviembre de 2025 - 19:04

Bahía Blanca: la Provincia comenzó el proceso de reconstrucción del canal Maldonado

El 5 de diciembre se abrirán los sobres de la licitación para reconstruir el canal afectado por la inundación que padeció Bahía Blanca en marzo de este año. El presupuesto supera los 35 mil millones de pesos.

Por Agencia DIB
El Canal Maldonado de Bahía Blanca quedó muy dañado después de la inundación del 7 de marzo. (NA)

El Gobierno bonaerense convocó a la licitación pública para reconstruir el canal Maldonado de la ciudad de Bahía Blanca que quedó seriamente dañado tras el temporal y la inundación del 7 de marzo pasado, un anhelo para toda la población.

Comenzaron los trabajos de reconstrucción de los puentes sobre el Canal Maldonado de Bahía Blanca.

Bahía Blanca: comenzaron las obras de reconstrucción de los puentes sobre el Canal Maldonado
Trabajadores de Trenes Argentinos retiran el mobiliario de la estación Bahía Blanca Sud.

Bahía Blanca: vaciaron la Estación Sud tras el cierre del ramal de pasajeros

A través de la Resolución 1074 del Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Servicios Públicos realizó el llamado a licitación. Las ofertas se conocerán el 5 de diciembre y la obra cuenta con un presupuesto de 35.619.642.747 de pesos.

Una obra muy esperada en Bahía Blanca

Según se informó las obras serán ejecutadas por la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y tienen por objetivo la reconstrucción y ampliación de la capacidad hidráulica del Canal Maldonado perteneciente a la cuenca baja del Arroyo Napostá.

El proyecto contempla una nueva sección transversal de 6 kilómetros, dividido en 3 subtramos y 16 nuevos puentes, por lo que permitirá triplicar el caudal original pasando de 300 a 900 metros cúbicos y en orden de magnitud en función del ancho de boca de 19 a 26 metros cuadrados, informó Noticias Argentinas.

En ese contexto, se sostuvo que el gobierno bonaerense puso en marcha el Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca, que a la fecha cuenta con una inversión plurianual extraordinaria estimada de 210.554 millones de pesos. El Plan contempla el Plan del Sistema Hidráulico; la Recuperación integral y refuncionalización del Hospital Penna; y el Fondo de Reconstrucción de Infraestructura Urbana.

Bahía Blanca: comenzaron las obras de reconstrucción de los puentes sobre el Canal Maldonado

Bahía Blanca: vaciaron la Estación Sud tras el cierre del ramal de pasajeros

Bahía: primera audiencia de formalización de la investigación bajo las reglas de sistema acusatorio

Caravanas de motos: madrugadas de descontrol en ciudades bonaerenses

Bahía Blanca, cerca del año más lluvioso de la historia

Bahía Blanca: juzgan a un comerciante chino por abusar de tres empleadas

Dos mujeres son candidatas a suceder a Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense

Anses notificó a Cristina Kirchner para que devuelva el dinero cobrado por su jubilación y pensión

Diego Santilli renunció a su banca y se reunió con gobernadores

Milei se reunió en Nueva York con empresarios y los invitó a inverti

La Legislatura bonaerense, en el centro de la ciudad de La Plata. (DIB)

Axel Kicillof confía en que Diputados comience a debatir el Presupuesto 2026 la semana que viene

El actual presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner.

Dos mujeres son candidatas a suceder a Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense

