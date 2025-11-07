Bahía Blanca: la Provincia comenzó el proceso de reconstrucción del canal Maldonado

El Canal Maldonado de Bahía Blanca quedó muy dañado después de la inundación del 7 de marzo. (NA)

El Gobierno bonaerense convocó a la licitación pública para reconstruir el canal Maldonado de la ciudad de Bahía Blanca que quedó seriamente dañado tras el temporal y la inundación del 7 de marzo pasado, un anhelo para toda la población.

A través de la Resolución 1074 del Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Servicios Públicos realizó el llamado a licitación. Las ofertas se conocerán el 5 de diciembre y la obra cuenta con un presupuesto de 35.619.642.747 de pesos.

Una obra muy esperada en Bahía Blanca Según se informó las obras serán ejecutadas por la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y tienen por objetivo la reconstrucción y ampliación de la capacidad hidráulica del Canal Maldonado perteneciente a la cuenca baja del Arroyo Napostá.

El proyecto contempla una nueva sección transversal de 6 kilómetros, dividido en 3 subtramos y 16 nuevos puentes, por lo que permitirá triplicar el caudal original pasando de 300 a 900 metros cúbicos y en orden de magnitud en función del ancho de boca de 19 a 26 metros cuadrados, informó Noticias Argentinas.

En ese contexto, se sostuvo que el gobierno bonaerense puso en marcha el Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca, que a la fecha cuenta con una inversión plurianual extraordinaria estimada de 210.554 millones de pesos. El Plan contempla el Plan del Sistema Hidráulico; la Recuperación integral y refuncionalización del Hospital Penna; y el Fondo de Reconstrucción de Infraestructura Urbana.

Para compartir en redes







