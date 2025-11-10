La tragedia de Bahiense del Norte: imputaron a Leandro Ginóbili, presidente del club

En el marco de la investigación por el derrumbe ocurrido el 16 de diciembre de 2023 en el Club Bahiense del Norte de Bahía Blanca , en el que murieron trece personas y hubo varios heridos de diversa gravedad, la fiscalía imputó a Leandro Ginóbili , presidente del club, y a una funcionaria municipal. Hasta ahora el único imputado era el ingeniero Pablo Gustavo Ascolani , quien durante 2014 y 2016 realizó un informe favorable sobre la estructura.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales , respecto de Leandro Javier Ginóbili el fiscal Cristian Aguilar sostuvo que, por su condición de presidente de la institución, omitió disponer la suspensión del evento de patín de fin de año frente a la emisión de dos alertas previos de color “naranja” por el Servicio Meteorológico Nacional y otro por el municipio de la ciudad a las 13. Además, conocía la falta de habilitación municipal y que estaba prohibido el desarrollo de actividades en los clubes (por el Código de Habilitaciones) mientras se encuentra en trámite la habilitación y no exista una aprobación definitiva.

La conducta imprudente de Ginóbili generó un peligro común, que ocasionó la muerte de trece personas; lesiones en otras de distinta gravedad; y, simultáneamente, colocó también en peligro de muerte a las personas que concurrieron al evento de patín.

A Ginóbili se lo citó a prestar declaración como imputado el 10 de diciembre por los delitos de estrago culposo agravado por la muerte, y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal de delitos.

Una semana antes, el 4 de diciembre, fue citada como imputada Laura Fabiana Soberon por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, dado que se desempeñaba como responsable del área de Habilitaciones del municipio y el fiscal determinó que permitió la continuidad de diversas actividades masivas dentro del club, pese a lo previsto en el Código de Habilitaciones, en el que se excluye expresamente a los clubes de la permisibilidad de funcionamiento de las actividades hasta que cuenten con la habilitación expresamente acordada.

En cuanto a Ascolani, este deberá presentarse el 14 de este mes para responder por el delito de estrago culposo agravado por la muerte, y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal de delitos.

Tragedia en Bahiense del Norte

A raíz de un temporal de fuerte magnitud ocurrido entre el sábado 16 y la madrugada del domingo 17 de diciembre de 2023, se registraron 16 fallecidos en la provincia de Buenos Aires: trece en Bahía Blanca, tras desplomarse el techo del Club Bahiense del Norte cuando se celebraba una muestra de patín artístico.

La tragedia en Bahiense se dio cuando esa tarde-noche del sábado 16 de diciembre estaba por iniciarse el show de fin de año de la Escuela de Patín del club. Víctimas de la fatalidad fueron familiares y allegados de las patinadoras. Entre ellos se cuentan los matrimonios de Federico Luis Dúo (44) y María Laura Rodríguez (43) y de Luis Pérez y Juana Graciela Danszyt (67). También Rubén Baldi (45) y su hijo Benicio (5); Adriana María Contento (63); Juliana Baquero (51); Norma Nieto (61); Diego Carrasco; Bryan Ortega (27); Rosa Miguelina Figueroa (66) y Diego Cassati (45). (DIB)